Convención Constitucional: Pleno rechaza quórum de los 2/3 para que Congreso realice reformas constitucionales

Este jueves, en una nueva sesión del Pleno de la Convención Constitucional, los y las constituyentes rechazaron la norma transitoria que buscaba establecer el quórum de los 2/3, para que en caso de ganar el Apruebo en el plebiscito de salida, el Congreso pueda realizar reformas constitucionales a la nueva Carta Magna.

En detalle, los y las convenciones rechazaron dicha regulación con 71 votos a favor, 44 en contra y 12 abstenciones, esto sin contar los votos de Chile Vamos, quienes decidieron no participar en las votaciones de esta jornada.

Sobre este último punto, el convencional Pablo Toloza explicó: “Hace dos días atrás remitimos un oficio a la mesa, reiterando lo que habíamos señalado en la Comisión de Normas Transitorias, en el sentido que había normas que se había prestado, las cuales no eran admisibles, porque se refieren a materias que habían sido rechazadas en el Pleno o que no estaban contempladas en el borrador de nueva Constitución”.

“No se ha respondido dicho oficio, de forma tal que hemos decidido no votar ninguna de las normas de hoy, porque no vamos a validar con nuestro voto algo que encontramos que es absolutamente irregular e ilegal”, indicó el representante del distrito 3.

En tanto, entre los votos en contra que recibió esta norma se encuentran integrantes del Partido Socialista, parte de Independientes No Neutrales y representantes del Frente Amplio, entre ellos, Fernando Atria.

“Mi impresión, como ya lo he dicho, queda mejor solucionado en Armonización, en la medida que se corrija la regulación sobre reforma constitucional, que creo que continene una incoherencia grave, porque permite que se reforme parte de la Constitución de modo más simple que algunas leyes”, explicó Atria.

El rechazo al fin del periodo legislativo en 2026

Igualmente, el Pleno también rechazó otra norma incluida en el primer informe de la Comisión de Normas Transitorias, la cual buscaba poner fin al periodo legislativo tanto de diputados como de senadores, el año 2026.

Dicha regulación fue rechazada por 68 a favor, 43 en contra, 16 abstenciones, esto sin contar nuevamente las opciones de Chile Vamos.

Cabe señalar que estas propuestas al ser rechazadas por el Pleno de la Convención Constitucional en primera instancia, se devuelven a la Comisión de Normas Transitorias, la cual deberá analizar y votar nuevamente los artículos, los cuales de ser aprobados, pasarán nuevamente a ser votados por los 154 convencionales.