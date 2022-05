Durante este domingo, en conversación con ADN, Cristián Warnken, líder de los Amarillos por Chile, anució que la organización puso una “alerta roja” respecto al borrador de nueva Constitución, presentado por la Convención Constitucional.

“Nosotros hacemos esta alerta porque pensamos que en el plebiscito de Apruebo se expresó una esperanza de millones de personas y se nos ha entregado un borrador que no está a la altura de las esperanzas de los chilenos que votaron Apruebo“, señaló el comunicador.

“Lo que nosotros estamos diciendo que hay que hacer es un último esfuerzo, aunque parezca ingenuo e iluso, no soy político, soy un intelectual, un profesor, pero este grupo lo piensa es que hay que hacer todos los esfuerzo para evitar llegar a este escenario de polarización final que va a ser el plebiscito que va a dividir el país”, agregó.

En esa línea, el académico hizo un llamado al Presidente Gabriel Boric y a los partidos políticos, a tener “inteligencia política, que tengamos visión de largo plazo, busquemos una salida”.

Una Carta Magna “que excluye”

“Muchos constituyentes están contentos porque tienen una Constitución que ha reconocido a los pueblos originarios, que tiene un Estado plurinacional e imaginemos que van a ganar, que no van a ganar por mucho, pero eso es una victoria pírrica, es decir, vas a ganar un momento y después vienen muchas derrotas, porque una Constitución que no tiene apoyo masivo, no dura en el tiempo”, reflexionó el líder de los Amarillos por Chile.

Es más, en la misma arista, Warnken señaló: “Vamos a repetir lo mismo que hizo Jaime Guzmán con la derecha, que impuso una Constitución, que en este caso no se impuso porque se supone que era democrática, pero se hizo un texto que excluye simbólicamente a una parte del país, lo mismo que está pasando ahora, la gente de derecha se siente excluida”.

“La gente moderada como yo, de centroizquierda, también me siento excluido, no me representa el borrador, entonces es una Constitución que no cumplió su fin”, cerró Cristián Warnken.