Este sábado la Convención Constitucional terminará el proceso de votación de normas. Hasta ahora, son alrededor de 450 las aprobadas. Tras ello, se constituirán tres nuevas comisiones: de armonización, que analizará el texto en búsqueda de coherencia, que evite contradicciones; la de normas transitorias, que velará por el tránsito entre Constitución vigente y la nueva; y la de preambulo, que tendrá que consignar en la nueva Carta Magna el espíritu de los principios del trabajo del órgano redactor.

Es la etapa final del organismo que vino a dar una salida institucional a la crisis política y social que se vive en Chile desde el 18 de octubre de 2019. El lunes, en el ánimo de descentralización, sesionará en Antofagasta. Y ya hay certezas que la presidenta de la mesa directiva, María Elisa Quinteros, tiene ante este escenario: en conversación con ADN Hoy, asegura que “va muy en sintonía con las necesidades de las personas y las motivaciones que nos hicieron manifestarnos de distintas formas en octubre de 2019”.

“Veo que vamos en buen camino, donde se está construyendo la propuesta de Constitución democrática, con inclusión de distintas miradas. Vamos en buen puerto“, agregó Quinteros.

Lo que más y lo que menos gusta

No ha sido un proceso fácil, sin duda: las polémicas de forma, como el uso de mascarillas o los sufragios desde la ducha, han opacado las discusiones de fondo. Lo sabe la presidenta Quinteros, pero ante la importante cantidad de normas, lo que ella valora “como constituyente del Maule norte, que representa a personas del mundo independiente, lo más trascendental es que es el artículo que declara que Chile es un Estado social y democrático de derecho, porque cambia totalmente la concepción y nos permite pasar del Estado subsidiario a un Estado fortalecido. Nos da las base para poner la dignidad de la persona al centro de las políticas públicas”.

¿Y la norma que menos le gusta? “Ninguna, porque ha sido escrito en democracia, todos hemos ganado y perdido algo de nuestras iniciativas iniciales y me parece que la democracia es así. Hay que agradecer estas oportunidades que son únicas en la historia, que hemos tenido gente común que pueda escribir esto para las generaciones que vienen. Hay cosas técnicas que seguramente los abogados constitucionalistas pueden discutir con mucha más riqueza que yo, pero respeto mucho la democracia y todo se ha aprobado con quórums muy altos, con mucho diálogo, y eso lo valoro”, añadió.

Con todo, las encuestas muestran que la opción del rechazo ha ido ganando un terreno importante. Pero la posibilidad no es tal para la presidenta Quinteros: “No me paro desde esa posición (que gane esa opción). Estoy en el proceso desde el inicio, desde antes de ser constituyente, desde juntar las firmas en la calle para lograr un cupo. Veo este proceso con mucha esperanza, es cuando más he trabajado, incluso más que el doctorado, para sacar adelante este proyecto. Esto va en consonancia con las demandas ciudadanas”.

Juristas, indígenas y armonización

Durante la jornada de jueves, una nota de La Tercera apuntó a que existen gestiones para contactar abogados para que asesoren a la comisión de armonización. Los diálogos estarían siendo llevados a cabo por el exvicepresidente de la mesa directiva, Jaime Bassa. Pero Quinteros es tajante: “No es decisión de la mesa. Ni el vicepresidente ni yo hemos hecho gestiones para eso que se comenta. Lo que ha sido decisión de la mesa es visitar poderes del Estado, recibiendo órganos autónomos para la etapa transitoria, para recibir sugerencias y recomendaciones que pudieran hacernos, porque son ellos quienes mejor conocen cómo pudieran afectarlos para hacer un tránsito armónico”.

Por lo pronto, la mesa ordenó a la secretaría técnica la creación de ciertos lineamientos que sirvan de recomendación para la comisión de Armonización. A ello se suma también que algunas instituciones autónomas del Estado enviarán sus propias recomendaciones (no serán recibidas en audiencias por falta de tiempo).