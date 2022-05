Dos semanas son las que restan para la creación y consignación de las normas que quedarán en la Carta Magna que será plebiscitada el próximo 4 de septiembre. La presión recae en los convencionales y las idas y venidas de los informes entre las comisiones y el pleno de la Convención Constitucional, y también en las autoridades.

La razón está en las incidencias que podrían llegar a tener en las campañas para una opción u otra (el apruebo o el rechazo). Contraloría instruyó ciertos márgenes de acción relativos al uso de recursos (materiales e inmateriales, como el horario de trabajo), pero que la máxima autoridad del país, el Presidente Gabriel Boric, haya hecho pública su postura se ha prestado para ampliar la mirada. Por ejemplo, que ante el alza del rechazo como opción mayoritaria en las encuestas, se plantee una alternativa.

El vicepresidente de la Convención, Gaspar Domínguez, se refirió al respeto: “El 4 de septiembre están plenamente identificadas y claramente definidas (las alternativas). Por cierto, que una vez ocurrido el proceso constituyente de plebiscito, donde la ciudadanía tomará una definición, en consecuencia de este resultado vendrán otras acciones como consecuencia de ello”.

2No nos corresponde a nosotros ponernos frente a todos estos escenarios, pero sí le corresponde al poder constituido ponerse frente a todos los escenarios y por eso me parece muy bien que las autoridades tengan distintas opciones dentro de sus cursos de acción, porque ese es el rol que les toca jugar”, añadió.

Por su parte, el convencional de la UDI, Eduardo Cretton, aterrizó las alternativas: “Hay que desdramatizar el hecho que gane el rechazo. El Presidente en eso no se equivoca. Si gana el rechazo, el proceso constitucional puede seguir, porque la pregunta que se le hará al chileno el 4 de septiembre es sobre el trabajo de esta Convención Constitucional y por lo tanto, acá no está en la palabras ni la Constitución del ’80, ni nada de eso, simplemente el trabajo que ha realizado esta Convención Constitucional que desde nuestro punto de vista, ha tenido graves falencias, porque no ha logrado cumplir con uno de sus objetivos principales, que era unir a la ciudadanía. El Presidente puede tomar la postura que él considere correcta, pero el Gobierno está llamado a mantener la neutralidad”.

A modo de contexto, este lunes el pleno de la Convención votará la segunda propuesta de la comisión de Principios Constitucionales, que definirá, entre otras cosas, el concepto de plurinacionalidad, lo relativo a la migración y lo que se entiende por trabajo decente.