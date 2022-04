Pasa al borrador de nueva Constitución: Pleno de la Convención aprueba en particular Autonomías Territoriales Indígenas

Durante este martes, el Pleno de la Convención Constitucional, votó en particular la segunda propuesta del bloque 2 de la Comisión de Forma de Estado, consagrando 12 artículos y cinco incisos, entre ellos, la Autonomías Territoriales Indígenas, la cual formará parte del borrador de nueva Constitución.

En detalle, las y los 154 convencionales, aprobaron o rechazaron de forma particular, las normas que ya habían sido estudiadas por el Pleno, pero que en instancias anteriores fueron rechazadas, por lo que aquellas que no alcanzaron los ⅔ en esta sesión, ya no podrán ser evaluadas nuevamente ni por la comisión ni por la totalidad de los constituyentes.

¿Qué se aprobó?

Entre los artículos aprobados, se encuentra aquel que hace referencia a “la constitución de las Autonomías Territoriales Indígenas”, el cual obtuvo luz verde con 111 votos a favor, 37 en contra y tres abstenciones.

Dicha norma establece que “la ley, mediante un proceso de participación y consulta previa, creará un procedimiento oportuno, eficiente y transparente para la constitución de las Autonomías Territoriales Indígenas. Dicho procedimiento deberá iniciarse a requerimiento de los pueblos y naciones indígenas interesados, a través de sus autoridades representativas”.

Asimismo, el Pleno de la Convención aprobó por 113 votos a favor, 34 en contra y cinco abstenciones que “las Autonomías Territoriales Indígenas son entidades territoriales dotadas de personalidad jurídica de derecho público y patrimonio propio, donde los pueblos y naciones indígenas ejercen derechos de autonomía, en coordinación con las demás entidades territoriales que integran el Estado Regional de conformidad a la Constitución y la ley”.

En esa misma línea, tras recibir más de ⅔ de los votos, es decir, 108 a favor, 19 en contra y seis abstenciones, los y las convencionales instauraron en el borrador de nueva Carta Magna, que “la ley deberá establecer las competencias exclusivas de las Autonomías Territoriales Indígenas y las compartidas con las demás entidades territoriales, de conformidad con lo que establece esta Constitución”.

En cuanto a los territorios especiales, 139 convencionales votaron a favor de establecer que “son territorios especiales Rapa Nui y el Archipiélago Juan Fernández, los cuales estarán regidos por sus respectivos estatutos”.

Desde la vereda de las normas rechazadas, el Pleno dejó a un lado de la propuesta de nueva Constitución el artículo que buscaba reglamentar el “Territorio Biocultural, Refugio Climático y Reserva Natural”, así como sus incisos.

🟣 VOTACIÓN PLENO N°89 | Informe de Segunda Propuesta, Comisión Forma de Estado 🔴Se RECHAZA EN PARTICULAR el inciso 1 del Artículo 27 🗳 Por no alcanzar los ⅔ es desechado. ✅ A favor: 96

❌ En contra: 36

⚠️ Abstención: 19 pic.twitter.com/8SzZGT2FsO — Chile Convención (@convencioncl) April 26, 2022

Con estos artículos aprobados, la Convención Constitucional ya cuenta con un total de 302 normas incluidas en la propuesta de borrador para la nueva Constitución, la cual una vez pasada por la Comisión de Armonización, será votada por todos y todas las chilenas el próximo 4 de septiembre, en donde se aprobará o rechazará la nueva Carta Magna.