Gaspar Domínguez hizo un llamado al Pleno a trabajar con expertos en esta última etapa de la Convención

Durante este miércoles, en una nueva sesión del Pleno de la Convención Constitucional, el vicepresidente de la instancia, Gaspar Domínguez realizó una intervención personal, como uno de los 154 convencionales, afirmando que en esta última etapa se debe trabajar con expertos para conseguir un buen resultado de cara al borrador de una nueva Constitución.

El constituyente del distrito 26, tomó la palabra en el hemiciclo del ex Congreso Nacional y dijo: “He venido a mi pupitre para poder comentar algunas cuestiones que tiene que ver con opiniones personales y que no representan en ninguna medida a la mesa”.

¿Qué dijo Domínguez?

En esa línea, Domínguez esgrimió: “El proceso constituyente de un punto de vista social o académico corresponde a confrontación de lo que queremos con lo que es posible y no siempre esto es lo mismo (…) y me parece que en esta última etapa, sobre normas transitorias, donde vamos a definir el camino que debemos seguir para llegar al lugar donde queremos, creo personalmente que debe ser un proceso acompañado de los expertos, de los especialista, la secretaría técnica, de las unidades de evaluación financiera, que nos digan si dos, tres, seis u ocho años son razonables para tomar una u otra medida”.

El convencional detalló que “en esta etapa es necesario, para que las transformaciones profundas se pueden lograr, que tengamos la capacidad y la humildad de reconocer que las mejores cuestiones se hacen de forma progresiva, pausada y reflexiva”.

En tanto y respecto a su postura de normas a votar durante estos días, Domín guez adelantó su “compromiso personal, de apoyar el principio que todas las autoridades electas terminen su periodo al menos hasta el 2026”.

En base a lo anterior, Gaspar Domínguez reiteró que “la clave para que las transformaciones sociales profundas que se quieren proponer al pueblo de Chile, se puedan materializar en realidad, es extremadamente necesario hacerlo acompañado por los expertos, de manera mesurada y reflexiva”.

En vista a la Comisión de Normas Transitorias

Finalmente, el convencional se refirió a la conformación de la Comisión de Normas Transitorias, organismo que se encargará de crear un informe que contiene las normas constitucionales transitorias aprobadas por dicha comisión, las cuales son artículos que, a mediano y corto plazo, encaminan la implementación de los cambios que se plantean en la nueva Constitución, en reemplazo de la antigua.

Al respecto, Domínguez hizo un llamado a que cada uno de los y las constituyentes “reflexionen al interior” de sus colectivo, para elegir de manera correcta a “quién le vamos a dar el patrocinio, que personas de nuestro grupo queremos que nos representen allí y sobre todo que aumentemos al máximo la capacidad de diálogo, escucha y respeto”.