Abogado constitucionalista y Rechazo a la nueva Constitución: “Que quede todo en nada puede ser muy disruptivo para la vida nacional”

Ciudadano ADN conversó con Javier Couso, abogado constitucionalista de la Universidad Diego Portales, sobre el avance del trabajo de la Convención Constitucional, de cara al plebiscito de Apruebo o Rechazo a una nueva Constitución, el cual se realizará este 4 de septiembre.

Para comenzar, el abogado se detuvo a analizar la polémica aprobación del artículo que elimina el Senado y que lo remplaza por una Cámara de las Regiones y manifestó que “yo creo que ha habido una defensa corporativa”, hacia la institución del Senado.

Una posible eliminación al Senado

“Se pensó seriamente en adoptar un sistema parlamentarista y en países unitarios es muy raro que el este sistema tenga dos Cámaras, solo en Estados parlamentaristas. De acuerdo a Freedom House, dos de las democracias más libres de América Latina, una de ella es Costa Rica con un sistema presidencialista y unicameral y eso da una idea de que aquí ha habido una sobre reacción”, detalló.

Aún así, Couso indicó que “uno puede entender que los senadores reaccionen porque se ven muy amenazados”.

En cuanto al debate en torno de este artículo, el abogado constitucionalista afirmó que “ha habido mucho argumento contradictorio”, por lo que enfatizó que “en el mundo contemporáneo, del derecho comparado, lo clave es la independencia del Sistema Judicial, de la Contraloría, de esas otras instituciones que son las que realmente explican que un país como Costa Rica que tiene una de las mejores performance en materia de libertad, de Estado de derecho, tiene un sistema presidencial y unicameral”.

Dudas en el Apruebo

En tanto, Couso señaló que lo aprobado por el Pleno de la Convención son cosas “bastante razonables” y que hasta ahora “hay nada particularmente anómalo”. Pero recalcó que “el gran déficit que me hace tener algunas dudas que se vaya a aprobar, es que ha faltado lo que Mandela hizo teniendo los 2/3 que fue deliberadamente ir a buscar a los que estaban excluidos por su números escasos, que aquí sería la derecha dialogante”.

“Ha faltado por parte de la mayoría de la centro-izquierda y la izquierda una especie de proactiva búsqueda de sentarse con la derecha dialogante y preguntarle cuales son las cosas con las que ustedes no pueden vivir (…) Si eso no ocurre, aún cuando el Apruebo (ganara), no sería lo ideal, es importante que la derecha razonable pueda vivir con esta Constitución”, añadió.

En esa línea, si bien el abogado expresó que “hay un grupo que entró a boicotear” la nueva Carta Magna, existe un “grupo que identifico con nombres como Ruggero Cozzi, como Monckeberg, como Larraín Matte que han estado con una disposición positiva, que se dan cuenta que el estallido social está latente, que la pandemia lo sumergió, pero que es algo que puede surgir nuevamente”.

En base a lo anterior, Couso cerró diciendo que “se ha pensado poco en el limbo que nos dejaría un triunfo del rechazo en términos de las expectativas que se han desarrollado. Que quede todo en nada puede ser muy disruptivo para la vida nacional“.