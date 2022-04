“Cerebro pequeño”: Dichos de convencional Katerine Montealegre contra Adriana Ampuero generaron repudio en redes sociales

Una tensa jornada se vivió en la Convención Constitucional, luego de que la constituyente Adriana Ampuero acusara una agresión por parte de su par en la instancia Katerine Montealegre.

Esta última, parte del bloque Vamos por Chile, declaró durante su intervención en la instancia que la convencional Ampuero tenía “cerebro pequeño”, y sacó a relucir su título de abogada. “Voy a perder mi tiempo contestándole a la convencional Ampuero”, partió Montealegre.

“Toda mi vida he sido contraria a la paridad de género, salir elegida por ella no fue mi opción. ¿Saben por qué soy contraria a la paridad de género? Porque después otros de pequeño cerebro, como es la convencional Ampuero, se creen con el derecho de decirle a una mujer que salió por cupo y no por sus capacidades“, agregó.

“Sacando incluso 200 votos menos que el convencional que me cedió el cupo, y siendo abogada. No sé si usted puede decir lo mismo”, aseveró la constituyente UDI.

Esto generó repudio en redes sociales, por lo que algunos convencionales entregaron su apoyo a Adriana Ampuero.

Toda mi solidaridad y apoyo a la compañera convencional @AmpueroAdriana quien fue agredida verbalmente por personas que sólo emiten discursos de odio en la #ConvenciónConstitucional. La violencia contra las convencionales se da en todos los espacios y formas, no estamos solas. — Cristina Dorador Ortiz 🦩 (@criordor) April 11, 2022

Todo el apoyo, buena onda y aprecio, Adriana.

Es señal de que avanzamos 💪💪💪 — Jorge Baradit Morales (@baradit) April 11, 2022

Todo partió luego de que Ampuero defendiera la elección por escaños reservados, blanco de un sinfín de ataques por parte de la derecha, declarando que “el voto de la señorita Montealegre debería valer la mitad, pues entró por corrección de género”.

Comité de ética

Luego de los dichos de Katerine Montealegre, Adriana Ampuero manifestó mediante sus redes sociales que presentará una denuncia ante el comité de ética de la Convención Constitucional.

“Por supuesto este tipo de ofensas entre convencionales no es admisible en el órgano constituyente ni en ningún otro, habla muy mal de ella en su rol y por el mismo motivo presentaré una denuncia ante el comité de ética“, afirmó.

Por supuesto este tipo de ofensas entre convencionales no es admisible en el órgano constituyente ni en ningún otro, habla muy mal de ella en su rol y por el mismo motivo presentaré una denuncia ante el comité de ética. — 🍃 Adriana Ampuero #Constituyente D26 (@AmpueroAdriana) April 11, 2022

