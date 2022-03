Convencional Patricia Politzer defiende sus dichos: “Hemos vivido 30 años una democracia muy imperfecta”

Polémica causaron las declaraciones de la convencional Patricia Politzer este domingo sobre la situación democrática en el país. Tantas fueron las críticas que la periodista salió a ratificar sus dichos a través de su cuenta de Twitter.

“Ante reacciones provocadas por mis palabras, reitero que hemos vivido 30 años una democracia muy imperfecta. Quorums calificados, leyes orgánicas, controles preventivos, sectores marginados de las decisiones y libertades. Sigo orgullosa de cómo logramos terminar con la dictadura”, escribió.

Esta publicación, eso sí, moderó lo que había señalado antes. Temprano el domingo, Politzer había respondido en Mesa Central, de Canal 13, ante las críticas a la Convención Constitucional. “En Chile tenemos desconfianza de la democracia porque no la conocemos”, sostuvo. “Nunca hemos tenido una verdadera democracia”.

Según el Índice de Democracia 2021 elaborado por The Economist, Chile está en el puesto 25 a nivel mundial. Esto implicó una caída importante (en 2020 era 17°) y pasó de “democracia plena” a “democracia defectuosa”.

Los ítems en donde el país tiene menor desempeño, según el ranking, es en participación política y cultura política. Mientras, Chile destaca por sus libertades civiles y por su proceso electoral y pluralismo.

En América Latina, solo Uruguay y Costa Rica superan al país en el índice democrático.

Latin America's democratic decline continues in the latest Democracy Index. Trust in political institutions is falling, as is value placed on democracy itself. Drops in a lot of places this past year, notably Mexico, Ecuador and Chile (though Chile is still top 3). pic.twitter.com/KsyTjgaeZa

— Fiona Mackie (@fionamackie14) February 10, 2022