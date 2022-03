La trastienda del peor fracaso político de la Convención Constitucional hasta la fecha

Este artículo fue publicado originalmente en VotamosTodos.org

“El trabajo de la comisión uno fracasó”. Siete palabras que, durante el desarrollo del Pleno deliberativo 17, salieron de la boca del ex vicepresidente Jaime Bassa (Frente Amplio). El convencional no mentía ni exageraba. Como integrante de la comisión de Sistema Político, una de las más célebres a causa de la fama de sus integrantes, vivió aquello de la profecía autocumplida: norma tras norma, el Pleno deliberativo 17 fue rechazando y devolviendo a ese grupo de trabajo, compuesto por 25 convencionales, el texto de 12.695 palabras y 95 artículos que configuraba su primer informe. En este caso se trataba de un escrito que venía a proponer un nuevo orden constitucional de los poderes del Estado.

Del conjunto de normas propuestas para la votación en general, solo tres se aprobaron y algunas no tuvieron siquiera un solo voto: un auténtico desastre, que viene a poner un punto de inflexión muy crítico en la CC. No sólo de trata del rechazo cerrado a un informe que era esperado, sino que se da en un contexto particularmente complejo.

El Pleno rechazó también hacer un cambio de reglamento, propuesto por la Mesa Directiva, que buscaba facilitar el regreso a las comisiones temáticas de todas las normas rechazas en votaciones plenarias particulares. Y, por si eso fuera poco, anoche en el Pleno 16 fue suspendida la votación del segundo informe de Sistemas de Justicia porque proponía, fuera de tiempo, normas transitorias. La propuesta presentada, además, ahonda las críticas por la calidad y la coherencia de los textos que están entregando las comisiones. Mientras, el tiempo sigue corriendo en contra para el éxito del proceso constituyente.

****

Esta jornada, el ambiente estaba preparado para este escenario sombrío: a diferencia de otros días, había mucha prensa en el ex Congreso, porque se sabía que la votación no iba a ser generosa. El triste récord de cero votos a favor, que penosamente y por primera vez cosecharon tres de los artículos del informe, puso luz sobre está operando cómo la lógica de los acuerdos políticos en la CC. Esta vez se deshizo uno que había comenzado a gestarse hace unas tres semanas en los pasillos del ex Congreso, entre distintos bloques de izquierda e independientes.

Fueron semanas de debate y reuniones para tratar de destrabar de la votación general de hoy. Cada sector tenía una propuesta diferente sobre la configuración de los poderes del Estado y se vio que ninguno lograría los 103 votos necesarios para avanzar a la votación particular. Había que llegar a consenso.

El acuerdo inicial se realizó entre el Colectivo Socialista, el Colectivo del Apruebo, Pueblo Constituyente, Chile Digno, Movimientos Sociales Constituyentes, Independientes No Neutrales y el Frente Amplio. Cada uno manifestó diferentes límites que no se transarían. Finalmente, se llegó a la propuesta que mantenía el régimen presidencialista, la eliminación del Senado, la creación de un Congreso Plurinacional y la conformación de un Consejo Territorial. Este último órgano reemplazaría al actual Senado y tendría la responsabilidad de representar a las regiones. El modelo iba a proponer un vicepresidente de la República y un ministro de Gobierno.

Pero no funcionó. En términos generales, la crítica es que el informe quedó con serios problemas estructurales: un Frankenstein, afirmó el convencional Hernán Larraín (Evópoli). Por lo mismo, las fuerzas más poderosas dentro de la comisión -el Frente Amplio y el Colectivo Socialista- al final hicieron el llamado a rechazar todo, salvo lo que hace referencia a la plurinacionalidad y a la paridad. Esta última, sin embargo, tampoco pasó la barrera de los 2/3. La idea inicial del rechazo cerrado en la votación de hoy, que -en teoría- busca ganar tiempo para mejorar la propuesta, partió del convencional Maximiliano Hurtado (PS), quien conversó con la centroderecha y el Colectivo del Apruebo.

***

En este mapa, el FA cedió en su búsqueda por el parlamentarismo, con la distribución de poderes hacia el vicepresidente. El problema se desató por las atribuciones del Consejo Territorial. Según el proyecto presentado hoy, esta institución tiene muy poco poder como para contrarrestar el del Congreso Plurinacional y, por tanto, no se entregan las atribuciones suficientes a las regiones. Así, este sistema fue calificado como un “unicameralismo encubierto”.

El Colectivo Socialista y Independientes No Neutrales buscaban darle más poder al Consejo Territorial, para tener un sistema bicameral fortalecido y visibilizar correctamente a las regiones. Para cumplir con eso, días antes de la presentación del informe, en la comisión se votó aumentar las atribuciones del Consejo. Se indicó, por ejemplo, que ese órgano podría prestar o negar su consentimiento a los actos del Presidente de la República.

Así y todo, estas facultades añadidas no fueron suficientes. Nuevas atribuciones fueron presentadas por todos los colectivos, salvo el Frente Amplio, que inicialmente eran parte del acuerdo. Desde el FA manifestaron que la alianza había sido vulnerada y a partir de ahí comenzó la caída libre, que esta noche llegó a puntos insostenibles.

“Estábamos preparados para que el Pleno nos diera su opinión sobre el informe. Ya hemos hablado con los colectivos. Los hemos escuchado y trabajaremos en base a eso”, indicó Ricardo Montero, uno de los coordinadores de la comisión, a eso de las 20:00 horas, cuando la nube negra ya se había posado sobre el informe.

Marcos Barraza (PC) criticó duramente a los colectivos que hicieron el llamado a rechazar: “Hay ausencia de convicción a la hora de enfrentar el debate y representarlo en el voto. Esto no se condice con los plazos y las expectativas sociales”. El integrante de Chile Digno responsabilizó directamente a las fuerzas que fueron “aprobando normas en la comisión, lo que socavó las bases del acuerdo. Ellos son el Colectivo Socialista, INN y la ex Concertación”.

Inmediatamente le contestó Patricia Politzer, de Independientes No Neutrales: “Todos los que somos parte de la comisión somos los responsables de no llegar con un acuerdo integral. Echarse la culpa los unos a otros no avanza en nada el trabajo”. La periodista comentó que han conversado desde el comienzo con todos y que no se sienten responsables de quebrar ningún acuerdo.

“Nuestra decisión de rechazar en general es entender que esto es un sistema político, un engranaje que no permite que se aprueben algunas normas y otras no. Queremos volver a discutir pero no partimos de cero”, manifestó Constanza Schonhaut, por parte del Frente Amplio. “Encontrar un acuerdo completo entre los colectivos es difícil, pero ya incluye ciertas bases. El sistema debe volver a la comisión para entregar una segunda propuesta y así todas estas recriminaciones se van a acabar”, añadió otro frenteamplista, Fernando Atria.

Se acaben o no las recriminaciones, lo cierto es que la Convención está a contrarreloj. Ésta es la tercera desavenencia que experimenta el Pleno en tan sólo dos días. Lo que va siendo evidente es que aún no se pueden lograr acuerdos transversales, incluso cuando queda sólo un mes para terminar con todas las votaciones. El punto de crisis quedó instalado en los pasillos del ex Congreso. La próxima semana la Mesa debe solicitar la extensión prevista de tres meses para el trabajo convencional y de paso ser ratificada. Eso pasará el martes 22. Mientras, la fecha para llegar con un borrador Constitucional sigue siendo la misma: el 4 de julio.