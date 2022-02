Este jueves, en medio del debate de las Comisión de Derechos Fundamentales, la convencional Teresa Marinovic de la lista Vamos por Chile, se vió involucrada en una nueva polémica, luego de referirse con descalificativos al convencional del Partido Socialista y coordinador de la instancia, César Valenzuela.

Todo sucedió en medio del debate en particular de las indicaciones sobre el artículo 27 que establece el derecho de propiedad indígena, en ese instante, Valenzuela enredó la toma de palabras de los constituyentes, saltando la petición de hablar de Marinovic, quien se encuentra vía zoom, situación que la parecer no le agradó a la convencional.

Tras notar el error, Valenzuela cedió la palabra a Marinovic, luego de manifestar que se excusaba ya que no había visto la petición de la palabra de ella, momento en el que la constituyente preguntó si había algún mecanismo para poder debatir el punto, a lo que el coordinador le dijo que ese debate ya estaba cerrado, por lo que Marinovic manifestó: “Ya po weon, es broma…”.

Luego de preguntar sobre su abrupto por Valenzuela, Marinovic trato de suavizar el insulto y dijo que era “amigable” a lo que Valenzuela manifestó que ya no tenía la palabra.

Un nuevo insulto minutos después

Pero esto no quedó ahí, ya que minutos después y tras volver a intervenir, Marinovic recalcó a Valenzuela: “Lo mismo considerando que si se equivoca usted no tengo que ser yo el costo, por lo menos que me den la palabra al final del debate”, momento en el que fue interrumpida por el coordinador de la comisión, a los que la convencional esgrimió: “weon conchetumadre”.

Tras el insulto, Valenzuela tomó la palabra y expresó: “Convencional Marinovic cuide sus palabras, no soy amigo suyo, y no tengo ningún grado de confianza con usted, las palabras que está utilizando son inaceptables. Si quiere tener más atención, comprenderá que además de estar dirigiendo el debate, tengo que estar mirando el zoom”.

“Por favor que esta sea la última oportunidad que pronuncia situaciones de esa naturaleza y le pido por favor a la secretaria que estos antecedentes lo remita al comité de Ética. No corresponde que usted haga esto”, cerró.

Las reacciones

Una vez ocurrido el hecho, fue el mismo César Valenzuela quien por medio de su cuenta de Twitter sostuvo: “Los improperios de la Convencional Marinovic son inaceptables. Por eso solicité a la Secretaría que remitiera los antecedentes al Comité de Ética de la Convención Constitucional.”

En tanto, la co-coordinadora de la Comisión de Derechos Fundamentales, Janis Meneses, también ocupo Twitter para referirse a esta situación y declaró: “La misma derecha que se victimiza tras del falso “veto” ayer y hoy continúa intentando humillarnos, con garabatos, mentiras e insultos de todo tipo. Difícil es sostener esto humanamente, pero nuestro espíritu antifascista es mucho más fuerte. #LaConvencionSeDefiende”