La Convención Constitucional está en etapa definitoria, al menos antes de la revisión de la comisión de armonización, que velará porque no existan vicios, vacíos ni contradicciones en la próxima Carta Magna. Las discusiones y votaciones de los últimos días han provocado reacciones, sobre todo en los sectores minoritarios dentro del órgano redactor. El convencional Luciano Silva (independiente por cupo Renovación Nacional, de la lista Vamos por Chile) abordó con ADN sus suspicacias al respecto: “La esperanza de todos nosotros es que esto se moderara con el tema de los dos tercios en el pleno. Sin embargo, desde mi punto de vista, creo que aquellos sectores de la exconcertación y Nueva Mayoría, en los que yo ponía confianza, nos defraudaron“.

—¿A qué se refiere, convencional?

“En su afán de hacer negociaciones con la izquierda más dura, creo que ellos tendrían que haberse dado cuenta que este grupo no es tan infantil para hacer política y tienen tanta sagacidad como ellos. Quienes realmente están llevando el timing del proceso constituyente es la izquierda más dura. Me da mucha pena porque vi que personas que se supone que son más moderadas de la izquierda, aprobaron cosas que son perjudiciales, como el caso del artículo 7 incisco 2, formas de Estado, que quedó aprobado”.

—¿Cómo pueden hacer el contrapeso?

“A menos que hagamos algo en contra para que se produzca una contradicción y en el proceso de armonización tratar de arreglarlo, que creo que está difícil hacerlo, es que hoy con ese artículo hay que pedirle permiso al mundo indígena para todo. Si quisiéramos hacer un túnel por razones estratégicas nacionales e internacionales entre Chile y Argentina, por ejemplo, si pasa por territorio de ellos, pasa por consulta de ellos”.

“¿Qué zonas abarcarían estas decisiones? No olvidemos que en la región Metropolitana hay casi 900 mil mapuche. Es absolutamente demasiado. Escuché en el mundo de los abogados que dicen que con esto que quedó aprobado habría que pensar los estados de emergencia: habría que preguntarles si se podrá desplegar en sus territorios contingente militar. Esto es un verdadero descalabro”.

—¿Cuáles eran las expectativas con la exConcertación y exNueva Mayoría?

“Pensaba que iban a tener la capacidad de llevar el timing y la verdad es que no. Han mirado en menos la capacidad de articulación política que tienen los cabros más jóvenes. Y vuelvo a decir: este sector de la ultra izquierda es un sector que tienen buenas intenciones, pero que es absolutamente infantil en términos políticos y revolucionarios. No son capaces de una pausa táctica para ir ganando. Perdón que te lo diga de esta manera, pero se quieren llevar el animal completo para la casa, no quieren dejar absolutamente nada. Es un cambio absolutamente refundacional”.

—¿Existe alguna situación en particular que le preocupe?

“Me preocupa, porque si miras lo que va a pasar ahora, en el tema de sexualidad, habrá un programa centralizado del Estado. Se nos impone una visión de la vida. Es absolutamente refundacional y totalitario, como lo hemos dicho. Pensamos que se iba a moderar en el pleno y quienes tenían la voz era la centro izquierda y no lo lograron. El diagnóstico es de una temperatura completamente sobrepasada”.

Ya tenemos diagnóstico de lo que será esta Nueva Constitución. Tengo o no razón?? @ChileanPolitics @ElMercurio_cl @exantecl @InterferenciaCL @biobio Ver “Convencional Luciano Silva: ESTA NORMA DE COMISIÓN DE ESTADO ES UN “FRANKENSTEIN”” en YouTube https://t.co/VLQ9i5puui — Luciano Ernesto Silva Mora (@LucianoErnest15) February 21, 2022

—¿Alcanzarán a cumplir con los plazos autoimpuestos?

“Este proceso está mal hecho porque no tenemos ni siquiera tiempo para mirarnos las caras y discutir los temas. Ahora en el pleno, lo que se aprobó, se aprobó. Listo. Lo que no se aprobó, vuelve a las comisiones para poder hacer alguna reforma. Ninguno de nosotros tiene tiempo para discutir estos temas. Se mandan indicaciones por los colectivos y los colectivos ya tienen sus sesgos. El mundo de la derecha, de donde vengo, no hay conversación entre los colectivos, no hay manera de llegar a acuerdos. No hay tiempo para nada. Es un despropósito. Por eso que les dije que esto que estaban aprobando hoy es un Frankenstein: un mosntruo que está creado por partes vivas de cuerpos muertos. En formas de Estado hay cosas que funcionan; en sistema de justicia podría tener sentido si lo comparas con otros países, pero tienen una cultura completamente diferente a la nuestra. Está completamente desarticulado. Hoy soy el pastor evangélico de la convención, soy un voto, me he portado bien, he tratado de unirnos, pero que no me miren en menos. Para el rechazo, voy a representar a tres millones 600 mil votos de evangélicos que irán a votar de manera obligatoria, y hay otros movimientos religiosos que se han acercado a mi para decirme qué es lo que hay que hacer. Hasta aquí tengo el ánimo que aprobemos esta Constitución, pero como está quedando, es probable que cambie mi posición. Será fundamental lo que pase el martes con la (comisión de Derechos) Fundamentales. Ese es mi punto de no retorno”.

—Entonces no descarta solicitar una extensión de trabajo.

“Nunca he estado a favor que se extienda el plazo porque íbamos muy claros con las reglas del juego y la ciudadanía nos dijo. Pero hoy, con un temor tremendo, digo que lo mejor sería extenderlo: si nos mantenemos rígidos, no vamos a lograr llegar a acuerdos. Como se está haciendo, con los radicalismos que hay, los mismos sectores de izquierda han dicho: puede haber otro estallido social. Tal vez extender el plazo y darnos una manera de conversar cara a cara, con honestidad, que le permita salir adelante en Chile, donde todos estemos representados, probablemente sería lo mejor. Si se aprueba esta Constitución con el 45% (de aprobación), sería horrible. Esto partió 80-20, si sería con el 45%, quedaría deslegitimado, incluso peor que en octubre. Creo que probablemente la extensión podría ser una salida”.