“Claro que me gustaría”: Arturo Vidal sorprende con su candidato para la banca de la selección chilena

En la previa del partido entre Ecuador y Chile por las Eliminatorias al Mundial 2026, Arturo Vidal se pronunció respecto al nuevo entrenador que busca la ANFP para La Roja, y se la jugó con un nombre que le gustaría ver en la banca nacional.

“Hay entrenadores que se merecen estar en el cargo, ¿por qué siempre buscar afuera? Tenemos buenos técnicos. Jaime García es uno de ellos, claro que me gustaría”, reconoció el “King” a través de una transmisión en Twitch.

El volante aseguró que García “lo hizo muy bien en Ñublense, es un entrenador que se está preocupando mucho de mejorar”. También destacó el viaje que hizo el DT a tierras europeas. “Anda en Europa conociendo entrenamientos y muchas cosas que le servirán en el futuro, pero parece que eso acá no se le toma mucha importancia”, indicó.

“Nunca le dan tanta prensa a los entrenadores chilenos. Me gustaría que en esta etapa sea alguien chileno”, remarcó el jugador del Athletico Paranaense.

“No debe haber apuro por parte de la dirigencia. Ver a un chileno sentado es algo que no hemos visto. Pocas veces tenemos a alguien de casa”, agregó.

Por último, Arturo Vidal le deseó lo mejor a Nicolás Córdova, quien asumió como entrenador interino para dirigir a Chile ante Ecuador. “Me gusta. Tiene una buena chance. No he seguido mucho su carrera, pero sí ha estado en fútbol de Primera División, fue a Qatar. Los entrenamientos que he visto de él ahora en la selección, me han gustado, lo ha hecho bien”, mencionó.

“Los jugadores están contentos y eso es importante. Espero que le vaya bien en Ecuador, que será muy difícil. Merece su respeto. Es una persona que tiene su recorrido y quién sabe si puede seguir en la selección. Ojalá le vaya bien y siga, o más bien que venga otro entrenador nacional”, concluyó el bicampeón con La Roja.

¿Qué otros nombres surgen como opción para la banca de Chile?

Si bien no hay nombres confirmados, las especulaciones están a la orden del día y, según pudo averiguar ADN Deportes, al menos cuatro son los nombres que se manejan en Quilín para asumir el desafío que, de momento, asumirá Nicolás Córdova.

Gustavo Quinteros, Ricardo Gareca, José Pékerman, Ariel Holan, Jaime García son las posibles opciones por ahora.