Alexis Sánchez pide calma para encontrar al reemplazante de Berizzo: “Me gustaría que fuera chileno, pero que esté preparado”

Alexis Sánchez fue el encargado de ponerle el “pecho a las balas” ante las convulsionadas últimas horas en la selección chilena y fue quien habló de todo en conferencia de prensa este sábado en Juan Pinto Durán.

Al respecto, afrontó con pesar la renuncia de Eduardo Berizzo. “Le agradezco a Berizzo por su profesionalismo, no veía algo así en mucho tiempo. Con Rueda no veía eso, que éramos grupo cuando jugábamos en el campo. Hoy vemos un equipo que juega, estuvimos de igual a igual con Colombia. Estamos a tres puntos del tercero. Veo lo positivo. Veo al equipo con ganas, están todos en el gimnasio cuando me levanto. Estoy acá para apoyarlos, enseñarles y seguir creciendo. Cuando estaba Bielsa, él decía que se preocuparía cuando no generásemos ocasiones de gol y las ocasiones las creamos, tenemos un futbol lindo de ver” apuntó, intentando poner el foco en el duelo del martes ante Ecuador.

“Ellos son la mayoría jóvenes y nosotros también. Va a ser un partido físico, de concentración, iremos a sacar la cara por nuestro país y llevarnos los tres puntos (…) Los jóvenes estaban tristes por lo de Berizzo, muchos los hizo debutar en la adulta. Chile jugó con una idea clara en los Panamericanos, pero esto es fútbol”, explicó Alexis Sánchez, que destacó los primeros días en el interinato de Nicolás Córdova.

“Se ve una persona seria, que quiere trabajar y asumir el protagonismo de entrenador desde el primer día. Está dispuesto a ir para adelante contra un rival difícil como Ecuador. El presidente tiene que pensarlo bien antes de tomar una decisión, no hay apuro. Se ve que Córdova quiere trabajar, además es chileno, que nunca tenemos algo de casa. Se viene la Copa América, es un proceso lindo. Pasó con Argentina, por ejemplo, y salieron campeones del mundo”, recordó el “Niño Maravilla”.

¿Quién debe ser el próximo DT de La Roja?

Al momento de entrar al debate, el delantero del Inter de Milán apuntó qué características debe tener el sucesor de Eduardo Berizzo. “Seriedad, responsabilidad, que es lo que tuvo Marcelo Bielsa desde un comienzo. Seguimos esa línea que él empezó. Nos desordenamos un poco con Rueda, algunos jugadores no sabían qué hacer, pero retomamos la línea con Berizzo. Hay que seguir la misma línea. No hay apuro. Los dirigentes verán a quién traen”, remarcó.

“Me gustaría que fuera chileno, pero también que esté preparado. Hoy estamos todos juntos, tranquilos, los jóvenes tienen ganas y eso es lo positivo. Estoy seguro de que vamos a sacar un buen resultado, haremos una buena Copa América y que vamos a ir al Mundial”, advirtió, sin entrar en profundidad respecto a nombres que se sondean como Ricardo Gareca, Gustavo Quinteros y Ariel Holan.

“Son buenos entrenadores, pero no sé mucho de cómo llevan el día a día. No los conozco mucho como para opinar de ellos, me gustaría saber lo que dicen los jugadores de ellos“, concluyó en Juan Pinto Durán.