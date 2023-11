Gary Medel defiende el proceso del renunciado Berizzo: “No lo dejaron trabajar tranquilo”

A minutos de la oficialización en torno a la renuncia de Eduardo Berizzo a la banca de la selección chilena, el capitán del elenco nacional, Gary Medel, se expresó en duros términos ante la noticia.

“Es un momento súper difícil, los resultados no se han dado. Es una pérdida grande, el “Toto” trabaja de buena manera, ha sacado jugadores nuevos, que es lo que quiere la gente. Tenemos que tratar de dar vuelta esta situación”, remarcó el “Pitbull”.

“Intentamos convencerlo de que se quedara, pero ya no es soportable por la manera en que el estadio trata al profe, no era agradable para él, se estaba creando un ambiente feo. Siente que se le faltó el respeto, el recambio era lo que todos querían, pero no es de un día para otro. No lo dejaron trabajar tranquilo, yo creo que por eso también se cansó. La gente no respeta los procesos“, fustigó Gary Medel, que también cuestionó a la prensa.

“La gente ve lo que dicen ustedes y ninguno se hace cargo: llega un entrenador, pierde tres partidos y siguen con que cambie, ponga más jugadores y somos los que somos“, planteó el jugador de Vasco da Gama, que quedó suspendido para el duelo contra Ecuador por acumulación de tarjetas amarillas, dolido por la salida de Eduardo Berizzo.

“Se va triste. Se creó un buen ambiente, que hace mucho tiempo no se vivía. Juan Pinto Durán lo reformó todo él y con plata de su bolsillo. Hizo grandes cosas, espero que dé frutos (…) Agradecerle al “Toto”, un gran técnico y mejor persona, por cómo trabaja y como nos trata. Ojalá no nos cueste caro, que sea un cambio positivo y que se respete el proceso“, explicó, lamentando el desarrollo del juego ante Paraguay.

“Atacamos todo el partido, pero no tuvimos ocasiones muy claras. Lo mismo nos pasó contra Colombia. Nos falta un poco de hambre de gol, mantener la calma. Hemos perdido cuatro puntos en casa con rivales que están a la par de nosotros y eso no puede ser”, concluyó en el estadio Monumental.