Los castigos que arriesga La Roja por el “poronpompón”, cántico que trae problemas y que la ANFP pide evitar en el estadio

En la previa del duelo entre Chile y Paraguay por las Eliminatorias, desde la ANFP y la Fundación Fútbol Más hicieron un llamado a los hinchas para que eviten realizar cánticos en el estadio en contra de la selección rival, especialmente el famoso “poronpompón”.

“Cada partido nos están abriendo expedientes en FIFA, puede venir una sanción de restricción de público. Le pido a los hinchas alentar con el corazón a nuestra Roja, y que se olviden del ‘poronpompón’, porque cuando empieza ya nos tienen hecho el informe”, señaló el presidente de la ANFP, Pablo Milad, respecto esta interpretación que le ha traído más de un problema a Chile.

¿Qué castigos que arriesga La Roja por el “poronpompón”?

Según un registro que dio a conocer la ANFP, la FIFA notificó el “poronpompón” en cinco de siete partidos de Eliminatorias donde La Roja fue sancionada: Chile vs Brasil (Eliminatorias 2022), Chile vs Paraguay (Eliminatorias 2022), Chile vs Argentina (Eliminatorias 2022), Chile vs Colombia (Eliminatorias 2026) y Chile vs Perú (Eliminatorias 2026).

El artículo N°15 del Código Disciplinario de la FIFA señala dos instancias de sanción por “palabras o acciones despectivas, discriminatorias o vejatorias”, las cuales son:

“Cuando se trate de la primera infracción, la disputa de un partido con un número limitado de espectadores y una multa de al menos 20.000 francos suizos”, indica la FIFA, monto que corresponde a poco más de 20 millones de pesos chilenos aproximadamente.

“Cuando se trate de reincidencias o si las circunstancias del caso lo requieren, medidas disciplinarias como la implementación de un plan de prevención, una multa, la deducción de puntos, la disputa de uno o más partidos a puerta cerrada, la prohibición de jugar en un estadio determinado, una derrota por retirada o renuncia, la exclusión de una competición o el descenso de categoría”, agrega el ente rector del fútbol mundial.