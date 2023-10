Víctor Méndez y la visita de La Roja a Venezuela: “Es un rival directo, tenemos que mantener el nivel”

El volante de la selección chilena, Víctor Méndez, palpitó el duelo del próximo martes ante Venezuela por la cuarta jornada de las Eliminatorias al Mundial 2026, asegurando que se debe sostener el nivel del pasado triunfo ante Perú.

En conferencia de prensa, el jugador del CSKA Moscú valoró su titularidad ante los “Incaicos” y comentó que “me sentí muy bien. El grupo y el profe me han entregado mucha confianza. Pero más allá de eso, lo importante era ganar, se cumplió el objetivo y ya pensando en el partido del día martes”.

“Es un partido que se trabajó muy bien. Ellos prácticamente no llegaron a nuestro arco, pero creo que no tenemos que quitarnos merito. Eso debemos ir manteniéndolo todos los partidos, tratar de manejar bien el balón y cuando no lo tenemos ser agresivos”, afirmó.

Asimismo, agregó que “se ganó de muy buena manera, tuvimos muchísimas llegadas. En el primer tiempo pudimos marcar dos o tres goles, pero no se pudo. Lo hicimos en el segundo tiempo y fue un partido que necesitábamos ganar para sentirnos con mayor confianza”.

Sobre el choque ante Venezuela, Víctor Méndez anticipó que “es un partido importante como lo son todos. Es un rival directo y tenemos que hacer nuestro juego. Seguir manteniendo el nivel del partido con Colombia y Perú. Jugando de esta manera vamos a obtener buenos resultados, tengo fe y confianza de que será así”.

Finalmente, valoró sus constantes llamados a La Roja en el proceso de Eduardo Berizzo. “Uno siempre trabaja para mantenerse en la nómina de la selección. El profe desde que llegó que ha dado la confianza y me he sentido muy bien”, aseguró.