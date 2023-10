“Sentí nervios; no fue fácil”: el balance de Matías Fernández tras su esperado debut en la selección chilena

La victoria 2-0 que consiguió Chile sobre Perú anoche tuvo un sabor especial para el defensor Matías Fernández, ya que hizo su debut con la camiseta de La Roja tras haber sido convocado de emergencia por las lesiones de Juan Delgado y Nayel Mehssatou.

Luego del partido, el lateral derecho habló a la salida del Estadio Monumental y mencionó que “fue un debut complicado por lo que teníamos que hacer, porque teníamos que ganar, pero quedé feliz, mi familia igual, lo importante era ganar y lo hicimos”.

“Sentí los nervios del debut, no lo niego, quizás no fue mi mejor partido, pero fue el comienzo y ganamos. Era un partido de Eliminatorias, con Perú al frente y estábamos necesitados de un triunfo, obviamente no fue fácil, pero estoy contento por haberlo logrado”, reconoció sobre su estreno con la selección chilena.

Respecto a su convocatoria, el jugador que milita en Independiente del Valle de Ecuador aseguró que “me llegó de sorpresa, siempre quise aportar con mi granito, ahora estoy aquí, gracias a Dios se logró”.

Por último, Matías Fernández comentó qué le pidió Eduardo Berizzo antes de hacer su ingreso a la cancha en el inicio del segundo tiempo. “Me dijo que hiciera lo que estaban haciendo mis compañeros, que cuando pudiera proyectarme, lo hiciera, y que cerrara mi banda, son simples detalles, más de lo que venía haciendo en mi club”, concluyó.