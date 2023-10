“Esta vez el desafío es mayor”: llaman a hinchas chilenos a respetar el himno de Perú con la Tarjeta Verde

La Fundación Fútbol Más y la Federación de Fútbol de Chile hicieron un llamado a los hinchas de La Roja para que respeten el himno de Perú en el partido a disputarse este jueves en el Estadio Monumental, por las Eliminatorias al Mundial 2026.

Para aquello, el reducto de Macul estará repleto de tarjetas verdes, las cuales podrán levantar los fanáticos chilenos durante el himno peruano en señal de respeto hacia el país vecino. Esta misma acción se realizó con éxito en el duelo anterior contra Colombia.

“Sabemos que esta vez el desafío es mayor. No solo porque quizás con Perú históricamente hay una rivalidad futbolística mayor, sino que ahora tendremos aforo completo y eso redobla el desafío. No solo para motivar a la gente, también para nuestro equipo, que llega a instalar las Tarjetas Verdes desde las 10 de la mañana”, señaló Daniela Noreña, directora ejecutiva de Fundación Fútbol Más.

“La hinchada es fundamental y no puede faltar nadie. Mi llamado es ese: no arriesguemos nuestra localía, no le demos ventaja al rival y juguemos juntos este partido con respeto y buen comportamiento. Estoy seguro que lo lograremos con la Tarjeta Verde”, agregó Pablo Milad, presidente de la ANFP.

¿A qué hora juega Chile vs Perú por las Eliminatorias?

El encuentro está programado para este jueves 12 de octubre, a partir de las 21:00 horas, en el Estadio Monumental de Santiago.

¿Dónde ver el partido en vivo?

El choque entre La Roja y la Bicolor se podrá ver a través de la señal abierta de Chilevisión y en el servicio de streaming de pago, Paramount+. También puedes escuchar el partido en vivo y en directo mediante la transmisión de ADN Deportes y seguir todos los detalles del juego en las plataformas de ADN.cl.