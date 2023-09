Federico Valverde, una de las grandes figuras de la selección de Uruguay, habló este miércoles en conferencia de prensa para palpitar el duelo frente a Chile en el inicio de las Clasificatorias al Mundial 2026 y reveló su admiración por Arturo Vidal.

Sobre el choque ante La Roja, el jugador del Real Madrid comentó que “va a ser un partido duro, difícil, pero creo que tenemos un buen equipo también, con muchas armas y tenemos que tratar de aprovecharlas. Hay intentar atacar bastante, con muchos jugadores, estar agrupados atrás y presionar”.

En esa línea, manifestó su admiración por el ‘Rey Arturo’. “Yo siempre he admirado a Vidal, me parece uno de los mejores jugadores de estos años en Sudamérica y también del mundo. Siempre he intentado también verlo por la tele y aprender muchas cosas de él, (como) llegar al área. Es un volante que juega casi en mi misma posición y siempre he intentado sacar lo mejor cuando lo veía por televisión”, aseguró.

Asimismo, destacó la presencia de Alexis Sánchez en la selección chilena. “Es un jugador espectacular, una vez cuando fui entrenar a Arsenal estaba Alexis Sánchez y fue uno de los pocos que se acercó ayudarme. Siempre voy a estar agradecido, como futbolista me parece increíble”, indicó.

Federico Valverde y la ausencia de los históricos en Uruguay

Por otra parte, el mediocampista se refirió a la no convocatoria de los referentes del seleccionado charrúa como Luis Suárez. “Hay jugadores que han dado mucho a la selección, Luis, Diego. Son referentes, hoy capaz no están citados, pero son parte de la historia del Uruguay, de nuestro grupo. Nos han ayudado a los jóvenes e inculcado los códigos de la selección. Nosotros vamos a tratar de dar todo por la selección”, aseguró.

Finalmente, abordó el trabajo de Marcelo Bielsa al mando de la ‘Celeste’. “Bielsa me pide otras cosas porque cambiamos la forma de jugar, voy a estar capacitado para lo que él me pida, hemos tenidos charlas y hablado de videos, corrigiendo cosas de real para atacar y defender”, explicó.

“Me ha servido en poco tiempo me hizo crecer bastante a la hora de enfrentar situaciones, por ejemplo en la marca, sacarle el mayor fruto posible, desde donde me toque jugar”, sentenció.