El seleccionado nacional Benjamín Kuscevic se pronunció este martes en rueda de prensa y anticipó el duelo contra Uruguay, el primer rival que tendrá Chile en las Clasificatorias al Mundial 2026.

“Todos sabemos que Uruguay es un rival difícil y duro, cuando juegan de local son aguerridos, a eso hay que sumarle la intensidad con la que trabaja Marcelo Bielsa, además de sus jugadores que están en un buen momento como Darwin Núñez. Hay que estar muy atentos en los contraataques, en las presiones y en todas las fases del juego”, señaló el zaguero que milita en el Coritiba de Brasil

Respecto a su presencia en el plantel de La Roja, el ex Universidad Católica aseguró que “vengo preparado para ser titular, todos aquí estamos peleando un puesto y eso bueno para la selección. Al final, quien decide es el entrenador. Yo quiero ser titular y si no me toca, estaré apoyando desde afuera”.

Sobre los cuatro lesionados que tiene la selección chilena para esta doble fecha, el defensor central mencionó que “son bajas importantes, pero hay que enfocarse en los que estamos aquí. Es una pena que algunos jugadores no estén con nosotros y los que sí estamos tenemos que dar la vida por conseguir los 6 puntos”.

Alabanzas para dos referentes de La Roja

Benjamín Kuscevic se refirió al momento en el que llega Arturo Vidal, quien se ha consolidado como titular en el Athletico Paranaense. “Viene bien, jugó el fin de semana pasado, tiene experiencia, es un jugador de renombre que sabe manejarse. Es bien visto en Brasil y acá en la selección, ni hablar, todo el país lo conoce. Es un tremendo jugador y esperamos que pueda seguir aportando”, comentó.

También tuvo palabras de elogios para Gary Medel, quien se ha convertido en pieza clave para el Vasco da Gama. “Es un agrado trabajar con él, es un ejemplo fuera y dentro de la cancha, intento aprender su forma de entrenar y su forma de ser. Es un jugador importante, tengo que tratar de aprender lo máximo de él, pero también competirle”, agregó.

Por último, Kuscevic remarcó el alto nivel que enfrentan los seleccionados chilenos que actúan en Brasil. “El fútbol brasileño siempre ha sido muy fuerte, los últimos años aún más, porque están volviendo muchos jugadores de renombre, eso nivela para arriba, hay mucha presión y no te puedes relajar nunca, lo que lo hace atractivo para que nuestro entrenador vea a jugadores de esa liga”, concluyó.