Gary Medel vive un grato presente en Vasco da Gama. El “Pitbull” se ganó un puesto de titular rápidamente en el elenco de Río de Janeiro y llegará con un gran ritmo a La Roja de cara al inicio de las Clasificatorias al Mundial 2026.

En diálogo con el programa Futuro FC, el jugador nacional anticipó los duelos ante Uruguay y Colombia en septiembre. “Los primeros seis partidos para nosotros son súper importantes. Primero estos dos (Uruguay y Colombia) que son rivales directos” comenzó explicando.

“Serán partidos muy duros, pero vamos a estar preparados para eso. Nos venimos preparando hace mucho tiempo con el técnico, hay nuevos jugadores que se están adaptando súper bien y estamos con la ilusión intacta”, aseguró.

Además, Medel respaldó el llamado de la Generación Dorada para dichos encuentros. “Siempre están hablando de que nos quieren sacar y no nos van a sacar. Mientras rindamos en nuestros clubes y la selección será así. Tiene que estar el que está mejor y si en algún momento hay otro compañero mejor que yo y tengo que apoyar de afuera, va a ser así. No tengo ningún problema”, afirmó.

“Tenemos que tratar todos de ir de nuevo a un Mundial. Eso es lo más importante de todo. No hay jugador más importante que la selección, eso tiene que quedar claro. Sea el nombre que sea. Más en estos momentos que no hemos ido a Mundiales y nos ha costado un montón. Todos tenemos que remar para el mismo lado”, agregó.

Gary Medel y el recambio de La Roja

En esa línea, el “Pitbull” manifestó su preocupación por sumar nuevos nombres en la selección chilena. “Claro que es preocupante que con 36 años esté jugando de titular en la selección y que no esté nadie atrás empujando para pelearme. Pero yo tampoco se la voy a dejar fácil”, explicó.

“Para eso luchamos desde chicos, para ganarnos un puesto. Me tienen que sacar a palos de acá, pero si es preocupante que no vengan otros chicos que te saquen el puesto a mí o a Arturo (Vidal). Pero vienen buenos chicos, con actitud y ganas de pelear cosas importantes”, complementó.

Además, valoró el regreso de Charles Aránguiz en Inter de Porto Alegre. “Lo de Charles me pone muy contento porque cuando llegó a Brasil tuvo molestias y ahora agarró más ritmo, ha jugado de titular y está ganando muchos minutos. Eso es importante para él, su equipo y obviamente para la selección. Lo queremos tener siempre en la selección porque todo lo que da dentro de la cancha. Esperamos que esté disponible para estos partidos”, declaró.

Finalmente, se refirió a la situación de Alexis Sánchez, quien aún no encuentra club tras su salida de Marsella. “Es un tema complicado que no esté jugando, porque uno siempre tiene que llegar con minutos y partidos. No es lo mismo que no estar jugando hace tres meses, pero Alexis se pone bien rápido porque es un jugador que se cuida mucho y esperemos que pueda estar con nosotros”, sentenció.