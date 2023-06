Pablo Abraham es oficializado como el nuevo DT de La Roja Femenina sub 20

En la jornada de este miércoles, la ANFP oficializó lo que ya se había esbozado desde hace semanas: la llegada de Pablo Abraham para ser parte de la selección chilena femenina.

Semanas atrás, cuando Luis Mena fue oficializado como DT de La Roja Femenina adulta, el gerente de selecciones, Rodrigo Robles, había reconocido que el argentino ya estaba dirigiendo los microciclos de la categoría sub 20.

A más de un mes de dichas palabras, el ente rector del balompié nacional oficializó en el cargo a Pablo Abraham luego de ganar el concurso público desarrollado por la Federación de Fútbol de Chile. “Te deseamos mucho éxito en este camino que recién comienza”, escribieron en las redes sociales de la institución.

El historial de Pablo Abraham

Cabe remarcar que el entrenador de 44 años ha hecho prácticamente toda su carrera en Chile, donde comenzó como ayudante técnico de Jorge Sampaoli para posteriormente emprender su camino propio, instancia que le permitió dirigir a Fernández Vial, Curicó Unido, Ñublense, Deportes Temuco y Magallanes.

De todas formas, su último club fue Sport Rosario de Perú, al que perteneció en 2018. Desde entonces no ha tenido actividad profesional y, por cierto, no tiene experiencia dirigiendo planteles del fútbol femenino, lo que abre dudas respecto de su capacidad para dirigir a la selección femenina sub 20.