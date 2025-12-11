“Fue brígido, la verdad fue super heavy (...) Me empecé a marear y me tuve que agarrar a la valla papal”

El martes, Monserrat Álvarez volvió a la conducción del Buenos Días a Todos en TVN, luego de permanecer tres semanas alejada por una neuritis vestibular.

Su retorno fue recibido con entusiasmo por su compañero en el matinal, Eduardo Fuentes, quien la presentó con humor: “Hoy vuelve La Fiera”, en referencia tanto a su regreso como al reestreno de la icónica teleserie del canal.

Acerca de su reincorporación, la periodista comentó: “Me sentí bien. No volví full time, tengo que volver de a poco y espero ya la próxima semana estar con mis horarios de prensa, pero de a poco”.

“El tema de las luces es como lo más sensible, entonces eso como que tengo que ir cachando, calibrando, pero en el fondo es todo un aprendizaje. Ya estoy bien, pero lo que pasa es que se desprograma el cerebro”, añadió.

El episodio que la dejó fuera ocurrió el 16 de noviembre, durante la jornada electoral. “Fue brígido. La verdad fue súperheavy. Había una reja y las tarimas con las cámaras. La camarógrafa estaba enfocando el discurso, había mucha gente, me empecé a marear y me tuve que agarrar a la valla papal hasta que alguien se diera cuenta y de eso pasó mucho rato”, recordó en conversación con LUN.

“Después no podía pasar al otro lado, donde había menos gente, hasta que lograron moverla (la valla papal) y me llevaron a un lugar con menos personas. De ahí no me acuerdo mucho. Llegó la gente del canal, llegaron paramédicos”, continuó.

Finalmente, sobre estas semanas fuera, confesó: “Como me sentí tan mal y pasé cinco días así, fue muy loco. Como esto me pasó en día de elecciones, como a los tres días me acordé y pensé ‘¿quién ganó las parlamentarias?’, no tuve idea. Mi hermana me fue contando, pero estuve súper out los dos, tres primeros días. Supercomplicada”.