Alcalde de Concepción se ilusiona con seguir recibiendo a La Roja tras el amistoso con Cuba: “Estamos disponibles”

El alcalde de Concepción, Álvaro Ortiz, sacó cuentas alegres tras el primer partido disputado por la selección chilena adulta desde la remodelación del Ester Roa Rebolledo, el cual terminó con triunfo de La Roja por 3-0.

“Fue una verdadera fiesta deportiva, sin mayores inconvenientes. La noticia fue lo que ocurrió al interior del estadio. Agradezco el comportamiento de los fanáticos”, remarcó el edil, ilusionado con la buena impresión que se llevó el plantel y cuerpo técnico del “Equipo de Todos” pensando en la opción de albergar partidos por las clasificatorias al Mundial 2026.

“Siempre disponible, tenemos un gran estadio y una experiencia organizativa de la Copa América 2015 y el Mundial Sub 17 del 2017. Estamos disponibles, se lo volví a plantear a Pablo Milad”, remarcó Álvaro Ortiz, quien reconoció la proyección internacional que puede tener el Ester Roa Rebolledo en el segundo semestre.

“Solo tenemos petición oficial de Palestino para, en caso de clasificar en Copa Sudamericana, ejercer la localía en nuestro estadio durante julio”, informó el alcalde de Concepción.

El punto negativo del Chile vs Cuba

La mala noticia de lo vivido el domingo fue el robo y rotura de vidrios que sufrieron al menos 30 vehículos estacionados en los sectores aledaños al Ester Roa Rebolledo durante el desarrollo del compromiso, lo que fue abordado también por la autoridad regional.

“No existen denuncias formales al respecto, asi que no sabemos el antecedente exacto. Rechazamos estos hechos, hay inescrupulosos que cobraban 10 mil pesos y cuando llegaban los propietarios de los vehículos ya ni siquiera estaban. Esto fue en lugares no residenciales. Se nos pidió estar recorriendo los sectores residenciales y se hizo, y estos hechos ocurrieron en lugares que no están habilitados para estacionamiento”, explicó Álvaro Ortiz.