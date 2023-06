Hernán Caputto aspira a ser el reemplazante de Ormazábal en La Roja Sub 20: “Me encantaría dirigirla”

Hernán Caputto, DT de la selección chilena Sub 17, se sinceró sobre sus aspiraciones como entrenador y mostró su deseo por asumir la banca de La Roja Sub 20, categoría que se quedó sin técnico tras la salida de Patricio Ormazábal en enero de este año.

“Llevo muchos años en fútbol joven. Tengo que evaluar lo de mi contrato para ver si decido eso o el fútbol profesional, pero me encantaría seguir y dirigir la Sub 20 de Chile”, aseguró el ex arquero en diálogo con DSports.

En esa línea, el argentino nacionalizado chileno indicó que “es una aspiración estar en la categoría Sub 20. Eso no depende de mí. Independiente de eso, creo que hay un proceso por delante con la Sub 15 y estaré acompañando a Ariel Leporati”.

Sobre su situación como DT de selección chilena Sub 17, señaló que “en la ANFP ya se han acercado a conversar. Tengo contrato hasta el 31 de diciembre del 2023. Probablemente pronto se decida cuál será mi puesto con otras divisiones menores y la Sub 17”.

Su paso por la U y consejo para Darío Osorio

Por otro lado, Hernán Caputto recordó su etapa como técnico de la U entre 2019 y 2020. “Mi paso por Universidad de Chile me hizo mejor entrenador. Las vivencias son las que te hacen mejor o peor. La U fue una experiencia muy enriquecedora en todo sentido”, afirmó.

Finalmente, abordó la posible salida de Darío Osorio al extranjero. “Tiene un talento innato. Si tiene la capacidad y opciones para jugar, debería partir. Esa experiencia internacional no se la da el plano nacional, aunque esté en un equipo grande. Es joven y las oscilaciones de su rendimiento tienen que ver con la maduración”, completó.