“Pizarro y Assadi tienen para estar ahí”: Alexander Aravena aconseja a la nueva generación de jugadores para La Roja

Alexander Aravena, delantero de Universidad Católica, tomó la palabra este martes en conferencia de prensa, en la cual abordó su presente con los “Cruzados” y su aparición en la selección chilena.

El joven atacante habló de su función en la UC y explicó que “este año cumplo otro rol, más de volante. En ciertas posiciones que me tocó jugar en Ñublense me acomodé tanto de extremo por fuera, como centrodelantero. Cada una de las posiciones la he manejado día a día. Tengo que rendir al máximo en la que me toque estar”.

“Soy un jugador que está para aportar”

También respondió a las palabras de Eduardo Berizzo, quien lo calificó como “opción válida” para La Roja. “Me lo tomo con calma, es un proceso de día a día, de mucho trabajo y esfuerzo para lograrlo. Como dijo el profe Berizzo, soy un jugador que está para aportar. Lograr el debut en la selección fue algo muy lindo para mí y tengo que mantenerlo”, indicó.

En esa línea, recordó su debut con el combinado nacional y comentó que “es una linda experiencia que me tocó vivir, estuve con los mejores jugadores de Chile que están en la elite; Alexis, Arturo, Gary, Claudio… me sirvió mucho para llegar aquí y también demostrar que tengo que seguir creciendo como jugador y persona”.

Por último, Alexander Aravena aconsejó a la nueva generación de futbolistas que pueden ser opción para La Roja a futuro. “A los jugadores que les toque ir, tienen que dar lo mejor de sí, ya sea Damián Pizarro, Lucas Assadi, u otro, han demostrado en sus clubes que tienen para estar ahí (en la selección), pero esto es constancia, trabajo y mucha dedicación”, completó.