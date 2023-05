Las cuatro peticiones de Eduardo Berizzo a la ANFP para el futuro del fútbol chileno

El técnico de la selección chilena, Eduardo Berizzo, ha ido trabajando en el proyecto que lo tiene al mando de La Roja adulta y la sub 23, pero también ha ido sosteniendo conversaciones paulatinas con la ANFP en torno a la proyección de la actividad.

Según información a la que tuvo acceso ADN Deportes, hay cuatro elementos en los cuales ha hecho énfasis, pensando en el proceso por el cual tiene contrato hasta, eventualmente, clasificar al Mundial 2026.

Uno de los objetivos que, según Eduardo Berizzo, debería tener la ANFP es apuntar a que se reduzca el cupo de extranjeros a 5 futbolistas y que los planteles tengan al menos 10 jugadores formados en casa de acá a tres años más.

También ha remarcado la necesidad de fomentar la competencia, sugiriendo que se desarrolle una división intermedia entre la sub 18 y la sub 21, además de generar “torneos relámpago” de clubes a nivel sub 23 para aprovechar los períodos sin actividad en Primera División.

A todo ello se suma otra propuesta de Eduardo Berizzo, apuntando a que los jugadores en Chile “sean más futbolistas que trabajadores”. Según él, se debería seguir el ejemplo de la Copa Argentina y jugar llaves de Copa Chile a partido único en sedes fuera de las ciudades principales, cosa de “recuperar la pasión” de los deportistas. Habrá que ver si las ideas del “Toto” encuentran asidero en Quilin 5635.