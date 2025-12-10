;

Programación fútbol chileno: ¿Qué partidos se juegan hoy, 10 de diciembre, y quién transmite?

La agenda de encuentros del balompié nacional para este miércoles contempla un duelo por la Copa Chile 2025.

Carlos Madariaga

Programación fútbol chileno: ¿Qué partidos se juegan hoy, 10 de diciembre, y quién transmite? / Daniel Pino/UnoNoticias

Hoy, miércoles 10 de diciembre, el fútbol chileno culminará su temporada con un partido.

Este encuentro resolverá el último torneo que queda por resolverse, el de la Copa Chile 2025.

Copa Chile 2025

La programación del fútbol chileno hoy 10 de diciembre comenzará a contar de las 20:00 horas, en el estadio Codelco El Teniente, donde Deportes Limache enfrentará a Huachipato.

Piero Maza será el juez del compromiso, que será transmisión en vivo de ADN Deportes y por TV de TNT Sports Premium.

Cabe recordar que quien se corone campeón de Copa Chile obtendrá el cupo de “Chile 4″ a la Copa Libertadores 2026.

