Christiane Endler y la falta de entrenador para La Roja Femenina: “Espero venga una persona seria y con carácter”

La portera y referente del fútbol femenino nacional, Christiane Endler, analizó el presente de la disciplina, remarcando los problemas que han existido al momento de buscar progresos tanto para el campeonato local como para La Roja Femenina.

“Me he cuestionado venir a jugar por Chile, debido a la falta de seriedad y compromiso en los proyectos del fútbol chileno. Por ejemplo, la ANFP nunca se ha comunicado conmigo para informarse de cómo se trabaja en las ligas en Europa. No ha habido interés de los dirigentes en buscar herramientas de mejoría para nuestro fútbol”, aseguró en diálogo con Prensa Fútbol, lamentando los líos en el manejo de la actividad.

“Tiene que haber una mejor gestión con gente que este involucrada en el fútbol femenino chileno. Tiene que estar una persona que tenga la convicción de hacer crecer la disciplina y no que este por obligación en el mando”, remarcó Christiane Endler, que lo ejemplificó con la tardanza que ha habido para designar al sustituto de José Letelier en la dirección técnica de La Roja Femenina, que fue despedido en febrero.

A casi tres meses de aquella determinación, aún no hay avances en eso, cuestión que fue criticada por la arquera del Olympique Lyon. “Hemos perdido mucho tiempo de preparación. Nos quedamos atrás en relación con Latinoamérica. Hemos perdido tiempo de amistosos y trabajo. Espero que venga una persona seria y con carácter. La persona que asuma en el puesto tiene que elegir a las jugadoras que estén pasando por su mejor nivel en la actualidad y por el aporte que pueden hacer. Le deseo lo mejor al nuevo entrenador que venga”, remarcó la jugadora de 31 años.