Gerente de selecciones desmiente llegada de DT argentino a La Roja Femenina: “No lo conozco y no se ha acercado a la ANFP” 

Rodrigo Robles, gerente de selecciones nacionales, abordó la situación de La Roja Femenina, que aún sigue sin DT tras la salida de José Letelier. En este escenario, desmintió totalmente la llegada del técnico argentino Gustavo Levine.

Hace unos días, el propio Levine replicó en sus redes sociales una noticia en la cual aseguran que él se postuló para ser entrenador de la selección chilena femenina. Incluso, el estratega escribió: “Es un honor para mí que la ANFP me tenga en consideración como candidato”.

Sin embargo, Robles conversó con DSports durante la noche de este miércoles y aclaró: “No sé por qué apareció el nombre de Gustavo Levine, no lo conozco y no se ha acercado a la ANFP. No entiendo por qué se asumió que él era el técnico de La Roja Femenina”.

El gerente de selecciones también afirmó que “no queremos cometer errores con La Roja Femenina. Estamos trabajando arduamente en la elección de quién nos va a dirigir a nivel adulto. Estamos buscando al mejor candidato, la idea es tenerlo definido en el mes de abril a más tardar”.

Por último, Rodrigo Robles remarcó la importancia de que Christiane Endler siga en la selección. “Contamos con Endler en este nuevo proceso. Todos cometimos errores y ella nos representa a nivel mundial, es una referente. Quiere seguir siendo parte, es un pilar fundamental. La necesitamos y está informada que cuenta con nosotros”, completó.