José Letelier se despide de la banca de La Roja Femenina: “Me voy contento y satisfecho con lo que he hecho”

Este viernes, la Federación de Fútbol de Chile oficializó la salida de José Letelier en la banca de La Roja Femenina. El DT no sigue en el cargo después de perder el repechaje al Mundial Femenino 2023 ante Haití.

“Fueron años muy lindos para mí como profesional y como persona. Me sentí privilegiado. Se ha hecho un trabajo en el tiempo que ha dado satisfacción, por haber estado en instancias importantes para el fútbol femenino”, señaló el técnico nacional en diálogo con la Federación.

Letelier destacó sus logros: un segundo lugar en la Copa América 2018 y las clasificaciones al Mundial 2019 y a los Juegos Olímpicos Tokio 2022. “Son cosas que para mí han sido muy importantes. Agradecer el apoyo de la dirigencia, jefatura, compañeros de trabajo y de todas las jugadoras que fueron parte de este tiempo”, indicó.

“Me voy agradecido, contento y satisfecho con lo que he hecho. Me hubiese gustado haber coronado este lindo trabajo con un nuevo Mundial, pero lamentablemente no pudo ser así”, reconoció el estratega sobre la última y dolorosa derrota que tuvo La Roja Femenina.

“Me quedo con la tranquilidad de que se hizo un trabajo con mucha responsabilidad y consciente. El fútbol femenino tiene que crecer y en este tiempo se ha podido lograr”, concluyó Letelier en su adiós a la banca nacional.