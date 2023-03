Guillermo Soto se ilusiona con el proceso rumbo al 2026: “No sé si sería una farra no ir, pero el objetivo desde ya es el Mundial”

Guillermo Soto valoró el rendimiento que ha logrado en Huracán para ser considerado en la primera convocatoria del año de la selección chilena.

“Contento por mi presente en Argentina, vengo con bastante regularidad y eso me tiene con confianza. El profe me volvió a convocar y eso también me da confianza. No me siento titular, estamos todos peleando por un puesto y espero aprovechar la oportunidad“, planteó, junto con las ventajas que le da ser parte del torneo trasandino.

“El fútbol argentino está unos peldaños más arriba que el chileno en lo físico, me costó adaptarme en un principio. Eso también me abrió las puertas para estar acá (…) Si más joven hubiera podido dar el paso a Argentina, lo hubiera tomado. El fútbol argentino te da otras cosas para afrontar este nivel. Recomiendo dar ese paso, es un fútbol muy competitivo, que sirve mucho”, remarcó Guillermo Soto, que, al conocerlo de cerca por su presente en Talleres, valoró la citación de Matías Catalán.

“Es un buen jugador, se ganó la convocatoria. Está en un período de adaptación que espero sea lo más rápido posible para aportar”, remarcó el jugador de 29 años.

Guillermo Soto y el momento de La Roja

El lateral apuntó a lo que le pide Eduardo Berizzo. “Tengo muchas cosas por seguir mejorando, me pide estar atento en la faceta defensiva, pero el profe quiere que haga la banda y tenga un desgaste grande, con intensidad para defender y atacar“, aseguró, junto con defender el proceso de trabajo en la selección chilena.

“Uno siempre tiene la presión de ganar. Sabemos que estamos en un momento de cambios y hay que arriesgar, se puede perder en el camino, pero con la convicción de que con trabajo van a venir los frutos (…) Hay muchos puestos vacantes y en esa búsqueda cuesta encontrar un sistema que se vea fluido. Espero que a mediano plazo vengan los buenos rendimientos y los buenos resultados”, dijo el ex Palestino, que no se confía por más que hayan más cupos para las clasificatorias al Mundial 2026.

“No sé si sería una farra no, pero el objetivo desde ya es el próximo Mundial. Estamos todos con muchas ganas y optimismo, hay más posibilidades y esperemos aprovecharlas. Chile merece estar en un Mundial. Sería importante seguir con el legado de la “Generación Dorada””, dijo, además de estar pendiente de lo que digan los futbolistas más experimentados.

“Tratando de escuchar bastante, tienen todas las ganas de traspasar las vivencias que tuvieron. Estamos también en la búsqueda de nuevos jugadores y qué mejor que hacerlo con ellos, que ya recorrieron el camino del éxito”, concluyó en Juan Pinto Durán.