Guillermo Maripán defiende su nivel en La Roja: “Mi nivel en la selección no ha sido de lo mejor, pero tampoco soy pesimista”

El defensa Guillermo Maripán apuntó en conferencia de prensa la trascendencia que tiene para el plantel de La Roja el amistoso del lunes ante Paraguay.

“Todos los partidos son importantes para nosotros y todos los tomamos de manera seria. Intentamos agarrar el ritmo de juego que él quiere. Nos vamos a enfrentar a ellos en un par de meses, asi que lo tomamos con bastante seriedad (…) Es un rival al que le gusta el juego de fricción, tienen muchas cualidades en el juego aéreo y cuando se asocian para los centros, pero sabemos por dónde controlarlos”, planteó, junto con defender el proceso de Eduardo Berizzo ante los rumores de una posible salida del cargo si no gana a la “Albirroja”.

“Puede que pase y sea un error, o pase y sea un acierto. No soy partidario de cortar procesos, más si son solo amistosos. Aunque ganáramos todos los amistosos y perdiéramos los tres primeros partidos en clasificatorias, nos estaríamos haciendo la misma pregunta. Confío en este grupo de jugadores”, explicó en torno al futuro de la selección chilena.

“Los resultados mandan y también cómo se ve el equipo. Han sido sólo partidos amistosos, no hemos logrado el nivel que queremos, pero la decisión que se tome corresponde a otras personas. Estamos trabajando bien, intensamente, confiado de que este proceso va a traer frutos”, insistió respecto al trabajo de Eduardo Berizzo.

Guillermo Maripán fue autocrítico de su nivel en La Roja

El defensa del Mónaco asumió las diferencias del momento que ha desarrollado en Mónaco respecto al rendimiento en sus partidos por el “Equipo de Todos”. “Son cosas diferentes. Acá estamos en un proceso donde el profe nos pide cosas, ha ido probando esquemas, pero somos conscientes de que nos han convertido mucho y que hemos convertido poco. Personalmente intento mantener mi nivel en el club y en la selección, todos tenemos partidos buenos y malos, pero siempre quiero lo mejor”, remarcó.

Junto con destacar ser el defensa con mejores estadísticas de aportes ofensivos en las grandes ligas de Europa, el “Memo” reconoció que no ha podido replicar aquel nivel en Chile. “Me ponen contento esas estadísticas, aunque no es lo que busco. Mi nivel en la selección no ha sido de lo mejor, pero tampoco soy pesimista. Todos podemos cometer errores y lo importante es aprender de eso. Estoy tranquilo, sé que es diferente jugar en tu club respecto a la selección. Contento y tranquilo con ambos momentos”, planteó, junto con valorar el cambio generacional que enfatizó Alexis Sánchez.

“Esa analogía que hizo, de guardar la camiseta, fue muy bonita, coincido con él plenamente. Me tocó hace seis años entrar a esa generación, era muy complicado, y agarré un proceso en el que he visto muchos jugadores, cosas buenas y malas. Ya no se puede hablar de la “Generación Dorada”, llegué casi al final, pero siempre me recibieron con los brazos abiertos. Va a costar mucho, pero tenemos confianza en llegar a lo que hicieron”, concluyó en Juan Pinto Durán.