Gabriel Suazo no se confía de su brillante presente en Francia: “En ningún momento me voy a sentir titular en la selección”

El lateral de la selección chilena, Gabriel Suazo, afrontó su primera citación para el “Equipo de Todos” como parte del Toulouse de Francia, valorando la opción de ser considerado por el plantel de Eduardo Berizzo.

“Uno va con la convicción de competir y estar. Me tocó llegar a mitad de temporada, sabía que venía este proceso en marzo para estar acá, trabajé de la mejor forma para venir acá, compitiendo en el club consiguiendo una plaza de titular allá“, apuntó en Juan Pinto Durán, valorando la capacidad de los jugadores nacionales para proyectar, como él, su carrera en Europa.

“Acá hay una calidad de jugadores muy buena. El tema va en la mentalidad, tener la ambición como la han tenido muchos de crecer en un fútbol competitivo como el de Europa. La calidad está. Los equipos chilenos no han competido bien internacionalmente, que es en lo que los clubes europeos se fijan, pero estoy convencido de la calidad que hay“, comentó un Gabriel Suazo lejos de confiarse como titular fijo en La Roja.

“Uno viene para ser titular, eso está claro. Tanto Eugenio Mena como yo queremos eso y es lo bueno para tener un gran nivel en la selección. Me estoy ganando mi puesto, en ningún momento me voy a sentir titular en la selección, aunque lleve 50 partidos. Vengo para aportar con lo que vengo haciendo en el último tiempo y volver a un Mundial, que es lo que todos queremos”, remarcó el jugador de 25 años.

Gabriel Suazo y el proceso de La Roja

Así como lo hizo Gary Medel, el defensa valoró el trabajo de Eduardo Berizzo. “Esto se mide por resultados, es así. Uno siempre quiere ganar y no salimos a un amistoso a empatar, pero esto no es por los puntos. El objetivo es ganar, pero el principal es volver a encontrar nuevamente el estilo de juego que hizo a esta selección campeona de América. Poco a poco nos vamos sintiendo más cómodos, siendo protagonistas. El proceso está destinado a seguir creciendo como equipo”, apuntó en torno a los objetivos que deben tener para el amistoso con Paraguay.

“En estos partidos es importante mantener una línea de juego, sobre todo lo de los últimos tres partidos, a la hora de presionar la salida y la circulación de la pelota entre nosotros. Vamos a tener muchos entrenamientos, que nos hacía un poco de falta para sostener esos engranajes”, planteó, junto con destacar el camino que lo tuvo de sparring de la selección chilena en la Copa América Centenario a ser ahora parte de las citaciones regulares del plantel nacional.

“Uno ve a muchos jugadores como referente, a ellos los vi jugar y me enseñaron a ganar, que le podemos ganar a cualquiera. Crecí siendo sparring de ellos, me ha tocado compartir mucho con ellos y ahora aportar en la cancha es muy importante”, concluyó un feliz Gabriel Suazo.