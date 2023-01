Patricio Ormazábal afronta la derrota ante Uruguay en el Sudamericano Sub 20: “Perdimos feo, no competimos y no estuvimos a la altura”

El entrenador de La Roja Sub 20, Patricio Ormazábal, conversó con ADN Deportes en Colombia tras la dura derrota ante Uruguay, segundo duelo del plantel nacional en el Sudamericano de la categoría.

“Es una derrota dura, el primer gol es un error nuestro de concepto, se tomó una mala decisión. Eso duele más, era algo conversado. Después cuando queremos despertar vino el segundo y se hizo todo más difícil. Ellos ganaron en confianza y nosotros todo lo contrario. En el entretiempo tratamos de corregir y manejar el partido, después ya empezamos a pensar en el partido con Bolivia”, reconoció el DT nacional, que descartó que el plantel haya pagado el desgaste del debut.

“Fue los primeros minutos, si hubiéramos jugado el mismo partido que con Ecuador y nos hubieran ganado a los 70, te lo doy, pero no fue así. Fueron errores de concepto. En ese partido no pesó lo físico”, planteó Patricio Ormazábal, que explicó el no haber dispuesto de Mauricio Morales y Renato Cordero como titulares.

“Morales salió acalambrado y sabíamos lo duro que sería contra Uruguay. Respecto a Cordero, tomamos decisiones, tenemos que evaluar. El torneo no muere hoy, tenemos una final ante Bolivia y la clasificación depende totalmente de nosotros”, sostuvo, junto con plantear los motivos por los que reemplazó en el entretiempo a una de las figuras de La Roja Sub 20, Darío Osorio.

“Estaba con amarilla, peleando con el árbitro. Son niños, uno tiene que protegerlos. Había que ordenar el equipo y así fuimos tomando decisiones”, sostuvo en el diálogo con ADN Deportes en Cali.

Patricio Ormazábal y el choque con Bolivia

De cara al siguiente encuentro en el Sudamericano Sub 20, el exvolante se mostró confiado en recuperar al equipo. “Es trabajo nuestro levantar esto lo antes posible y preparanos. No da para lamentarse, en 48 horas nos toca jugar de nuevo. Perdimos feo, eso duele, no competimos y no estuvimos a la altura“, argumentó, junto con revelar algo de desconocimiento respecto al elenco altiplánico.

“Hay que hacer un partido mucho más competitivo el martes. Con Bolivia y Venezuela son los únicos dos rivales con los que no jugamos en la preparación. Será un rival duro, como todos. Nos enfrentamos a nuestra primera final“, concluyó en el estadio del Deportivo Cali.