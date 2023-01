Patricio Ormazábal proyecta con mesura el Sudamericano Sub 20: “El primer objetivo es pasar a la segunda ronda”

El técnico de la selección chilena sub 20, Patricio Ormazábal, conversó con Los Tenores a días de emprender el vuelo a Colombia para disputar el Sudamericano de la categoría, instancia para la cual no se confía pese a no tener en la fase inicial a Brasil y Argentina.

“En el sub 20 son historias distintas, somos séptimos en la historia y en el grupo los rivales que tendremos serán muy difíciles, como Ecuador y Uruguay. La realidad nuestra es que todos los partidos son muy difíciles. Si queremos pasar, debemos dar todo lo nuestro. El primer objetivo es pasar a la segunda ronda. El primer partido contra Ecuador será muy físico, es el último campeón, y luego con Uruguay ellos vendrán descansados, pero todo equipo tendrá sus dificultades y si queremos pasar debemos estar por sobre todas esas cosas”, recalcó el ex volante, que apuntó a las bases para el armado de la nómina de La Roja.

“El primer objetivo fue armar la nómina de los 23 y nos fijamos en la experiencia que hemos tenido viendo otros Sudamericanos. Hemos hecho una revisión completa y lo psicológico fue muy importante para nosotros. Contra otros países tenemos desventaja física, pero debemos estar encima de eso y con nuestras armas contrarrestar eso. Las diferencias se han acortado, en selecciones juveniles es todo más parejo. No puedo estar viendo 9 partidos, sino los 4 del inicio. No queremos mirar más allá”, insistió Patricio Ormazábal, quien no quiso entrar en polémicas ante las ausencias de jugadores como Bastián Roco, Sebastián Pineau, Daniel Gutiérrez y Jordhy Thompson.

“Hay muchos jugadores que fueron quedando, fue un trabajo de mucha observación. Tuvimos que tomar decisiones y optamos por estos 23. Más allá de lo que hagan los jugadores en sus clubes es lo que hagan con nosotros en los entrenamientos y los partidos. Esa es la evaluación vital“, aseguró el DT de la selección chilena sub 20.

La Roja Sub 20, sin restricciones en el Sudamericano

Durante la charla con Los Tenores, Patricio Ormazábal asumió elementos que pueden alterar a los jóvenes futbolistas. “Sabemos que habrá ruido, más con el tema de los representantes y las redes sociales, eso puede generar distracciones, pero debemos centrarnos en las tareas individuales y colectivas, desviándonos del ruido externo. Estamos trabajando fuerte en la concentración y hacer equipo”, explicó, profundizando en aquella perspectiva.

“No les podemos prohibir las redes sociales, es parte del mundo y esta generación las tiene, son así y viven con eso. Hay que darles libertad y convencerlos de que hay momentos para dejar el teléfono. Tienen que entender que hay mensajes bonitos, pero que también vendrán los negativos. No habrá restricciones. Habrá poco tiempo para que compartan con los familiares en el hotel, vamos a trabajar, a defender el país y tendremos una tarea muy dura”, insistió, ejemplificando en dos que tendrán los focos encima: Lucas Assadi y Darío Osorio.

“Son jugadores que pueden estar en todo el frente del ataque y tenemos que ir viendo cómo van compitiendo. Todo ese talento tienen que ponerlo al servicio del equipo y esa es mi tarea. Con las posiciones iremos viendo. El equipo es lo más importante, considerando los rivales que tendremos“, planteó, a la vez que valoró los diversos estamentos que han apoyado su trabajo en La Roja.

“Francis Cagigao fue fundamental para la gira que tuvimos en Europa y nos ayudó mucho, con su feedback, a crecer y mejorar (…) Eduardo Berizzo nunca nos ha impuesto una forma de jugar. No nos cerramos a ningún equipo, somos un plantel compacto y aguerrido. Hemos tenido libertad para desarrollar nuestro esquema”, concluyó.