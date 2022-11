Diego Valencia confía en la era Berizzo y pide calma tras los malos resultados: “Llegarán los triunfos, pero hay que tener tranquilidad”

Diego Valencia, delantero de Salernitana, en medio de sus vacaciones aprovechó de analizar el presente de la selección chilena y mostró confianza en el trabajo que está haciendo el técnico Eduardo Berizzo.

“Tenemos que seguir trabajando, sobre todo en lo que tiene relación a las ocasiones y a los goles. Eso hay que mejorar y para eso hay que trabajar. Pero estamos haciendo un buen trabajo. Sin duda que llegarán los triunfos, pero hay que tener tranquilidad”, afirmó el atacante en diálogo con LUN.

Sobre lo que va de la era Berizzo, el ariete de 22 años dejó claro que “es un proceso que recién está comenzando. Tengo mucha fe, estoy convencido de que se están haciendo bien las cosas. Se trabaja bien. Las cosas buenas van a llegar. En estos últimos dos partidos se hizo un buen trabajo”.

El formado en la UC también valoró su presencia en La Roja, siendo considerado por Berizzo como una nueva variante en ataque. “Para todo futbolista es muy importante poder representar al país. Es lo más grande que puedo conseguir como jugador y cada vez que voy lo hago con muchas ganas, porque es mi país y está primero que todo”, remarcó en conversación con AS Chile.

Diego Valencia y su difícil adaptación en Italia

Por otro lado, el ex Universidad Católica comentó las diferencias que hay entre el fútbol italiano y el chileno, del cual proviene. “Italia es una liga linda, muy competitiva, donde los equipos son más bien tácticos y en los que cuesta hacer goles. No hay muchos espacios y privilegian la continuidad en el juego. No es como en Sudamérica, que hay más espacios y donde se interrumpe más el juego”, agregó a LUN.

Por último, Valencia reveló cuál es el factor que más le ha complicado desde que llegó a la Serie A: “El idioma más que nada. Al ser distinto no entendía lo que decía el entrenador. Ahora lo entiendo y lo hablo, eso ayuda para poder preguntar y entender las instrucciones. Es más fácil. Pero todo tiene un periodo de adaptación”.