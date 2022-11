Gabriel Suazo comienza a definir su futuro: “Me entusiasma ir a una liga competitiva, pelear distintas cosas”

El capitán de Colo Colo, Gabriel Suazo, habló sobre su futuro de cara a la temporada 2023 y adelantó que dentro de sus planes está emigrar a una liga competitiva en el exterior para acrecentar su carrera futbolística.

“Tengo mis sueños, mis metas por cumplir. Las he tenido siempre. Este siempre va a ser mi hogar. Tengo aspiraciones futbolísticas de ir a un fútbol aún más competitivo, para poder seguir creciendo como jugador, como persona”, explicó en diálogo con La Tercera.

“Ir aportando a la Selección si me toca estar. Ese es uno de mis objetivos. Si toca feliz. Y si me toca quedarme en el club, también. Esta es mi casa. Estoy acá desde los ocho años, desde 2006″, agregó el lateral del ‘Cacique’.

El jugador de 25 años también anticipó sus sensaciones para la Copa Libertadores, a pesar de que está próximo a partir del Estadio Monumental. “Hacer un mejor papel que este año y, por qué no, ilusionarse con un torneo internacional. Pero también me entusiasma ir a una liga competitiva, pelear distintas cosas. Se va a ver en el transcurso de estos días qué me depara el futuro”, aseguró.

En esa línea, apuntó sobre los refuerzos que tienen que incorporar los albos. “Primero, a renovar a la gran cantidad de jugadores que está quedando sin contrato, que es la mayoría de los titulares que compiten, que nos han entregado este trofeo. Y luego pensar en los refuerzos. A quién no le gustaría ver a jugadores seleccionados, como Erick Pulgar, Arturo Vidal, que están en el mejor equipo de América”, indicó.

Gabriel Suazo y su peor momento en Colo Colo

Por otra parte, el capitán del ‘Cacique’ recordó cuando estuvo cerca de perder la categoría en la temporada 2020. “A veces, la gente no dimensiona lo que puede provocar con sus palabras. Uno se arma de un caparazón y sabe que está en la boca de todos y que esto es así. Por eso seguí luchando, con trabajo silencioso, tratando de hacer lo mejor posible, pero la que más sufre es la familia”, aseguró.

“Pese a los malos resultados, al mal momento futbolístico. Y que me pueden criticar, seguir haciéndolo, mañana o cuando sea, pero siempre voy a dejar todo por esta institución, por la Selección o el equipo que me toque”, cerró.