Michael Fuentes y su primera nominación a La Roja: “Me llega en un muy buen momento”

El atacante de Audax Italiano, Michael Fuentes, se refirió a su primera nominación a La Roja para disputar los amistosos internacionales ante Polonia y Eslovaquia por la fecha FIFA de noviembre.

“Estoy muy contento por la nominación. Me llega en un muy buen momento en lo personal y en lo grupal en Audax Italiano. Muy feliz de tomar esta oportunidad”, comentó el jugador de 24 años.

Respecto a su gran temporada en el cuadro itálico, el delantero explicó que “fue un año muy redondo. En un principio nos costó un poco pero terminamos de buena forma, clasificando a Copa Sudamericana. El segundo semestre que tuve fue muy bueno, pude consolidarme en el equipo y nos tomó de muy buena manera”.

Michael Fuentes también repasó sus primeros días en Juan Pinto Durán junto al resto de seleccionados. “Los entrenamientos han estado muy intensos, mis compañeros me han hecho parte del grupo y me he sentido muy cómodo. De a poco voy entrando en el grupo, pero mis compañeros y el cuerpo técnico me recibieron de muy buena manera”, cerró.

Los amistosos internacionales de La Roja

El primer duelo amistoso será el miércoles 16 de noviembre, en Varsovia, donde el combinado nacional jugará ante la Polonia de Robert Lewandowski a contar de las 14:00 horas de Chile.

El segundo choque será contra Eslovaquia en Bratislava, a las 09:30 de la mañana del domingo 20 de noviembre, el mismo día que se inaugurará el Mundial de Qatar 2022.