Jean Beausejour descarta integrar el staff de La Roja si Lorenzo Antillo es presidente de la ANFP: “Todavía no estoy preparado”

Durante la edición de Los Tenores este martes, desde el Summit Latam, Jean Beausejour aprovechó la instancia para aclarar informaciones surgidas en torno a su posible futuro como parte del staff de la selección chilena.

Según apuntó La Tercera, la candidatura a la presidencia de la ANFP de Lorenzo Antillo lo habría tenido considerado como parte de una reestructuración directiva de La Roja, cuestión que el “Tenor Bicampeón” descartó de plano.

“Mucha gente me preguntó por esto y mi respuesta fue la misma para todos. Estoy muy feliz haciendo lo que estoy haciendo en estos momentos, le tengo un respeto muy grande a ese tipo de cargos y siento que todavía no estoy preparado para asumir un desafío como ese“, explicó Jean Beausejour.

“En el futuro inmediato no me veo vinculado a ninguna de esas labores. En el futuro uno no sabe, pero hoy día mismo estoy feliz y con compromisos como en ADN. Estoy en un proceso de pleno aprendizaje y agregándole cosas a esta personita”, sentenció el exlateral, planteándose todavía como comentarista y aún estudiando para desarrollar labores técnicas a futuro.