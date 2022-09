Eduardo Berizzo, DT de La Roja, habló este lunes en rueda de prensa y abordó la falta de victorias que ha marcado su arranque en la banca de la selección chilena, donde acumula cuatro partidos sin ganar y sin anotar goles.

El “Toto” aceptó las críticas y apuntó a la realidad que atraviesa su proceso. “Selecciono la crítica intencionada, la que ahonde en el déficit del equipo y en lo futbolístico. El resultado es una cosa importante. Buscamos jugadores y desarrollo de ideas. El resultado no puede distraernos. Ganar siempre conlleva tranquilidad, pero lo importante es saber el momento en el cual nos encontramos”, señaló.

El argentino retomó el tema de los nombres que hoy no están en el plantel, como Claudio Bravo, y recalcó que “ya he contestado sobre la gente que no está, me gustaría responder por la gente que está. Las ausencias hacen ruido y provocan debate, pero me gustaría que el debate sea por las presencias y las actuaciones de los futbolistas en la selección”.

“Somos una selección que está encontrando aportes nuevos, quienes se están integrando al núcleo de futbolistas que tienen más experiencia. Me gustaría pasar por una crítica que tenga que ver con las presencias, no con las ausencias”, agregó el ex DT de O’Higgins.

El técnico también subrayó en la variedad de nombres que quiere probar para encontrar a los jugadores indicados. “Existirán rotaciones, veremos la cantidad de futbolistas que podamos. Este es un proceso que se inicia, debemos nominar a los jugadores, darles confianza y que se comparen unos a otro estando aquí, es la mejor manera de saber qué futbolista es mejor que otro o tiene más posibilidades que otro”, explicó.

Por otro lado, Eduardo Berizzo respondió a la molestia de Alexis Sánchez sobre los pocos pases que recibe en ataque. “Lo ideal sería que nuestros volantes habiliten a los atacantes. Para eso, necesitamos encontrar a nuestros mediocampistas y que el movimiento de los delanteros, especialmente de Alexis, sea profundo. En el partido pasado, la posibilidad de habilitar pasó por Sánchez, ojalá que mañana encontremos a más futbolistas que lo habiliten”, añadió.

Chile vs Qatar: ¿Cuándo y a qué hora juega La Roja?

Chile se mide ante Qatar este martes 27 de septiembre a las 14:00 horas y podrás seguir el encuentro a través de la transmisión en vivo de ADN Deportes.