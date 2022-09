La autocrítica de Eduardo Berizzo tras la derrota ante Marruecos: “Nuestra circulación de pelota fue demasiado previsible y lenta”

El entrenador de la selección chilena, Eduardo Berizzo, no escondió su frustración ante la clara derrota que sufrió el equipo nacional ante Marruecos en España y fue autocrítico con el nivel que exhibió el plantel nacional.

“El trámite del partido no nos era favorable porque nuestra circulación de pelota era demasiado previsible y lenta, no encontramos espacios. En la única ocasión que encontramos un pase hacia adelante fue en la ocasión de Ben Brereton”, explicó el “Toto”, que lamentó la falta de variantes ofensivas para dar más balones al delantero del Blackburn Rovers.

“Cuando pudimos hacerlo correr, el delantero necesita un pase gol más cercano. Todo fue un pase largo y previsible donde Ben va a la disputa con un central, la idea era que otro volante asistiera a Ben y Alexis. Nos quitaron el balón muchas veces por el centro del campo. Ben sufrió al no ser alimentado correctamente”, reconoció un Eduardo Berizzo que cuestionó la poca dinámica de los jugadores en Barcelona.

“Nuestro partido con el balón en los pies no fue bueno, tuvimos pérdidas muy peligrosas. Nos espera trabajo para encontrar movimientos y adueñarnos del balón con más profundidad del que tuvimos hoy. El partido no se jugó bien con el uso de la pelota, no fue variado ni inteligente para encontrar el mejor pase“, recalcó el DT de La Roja.

Eduardo Berizzo alaba a Marruecos

Tal como anticipó en la previa al encuentro, resaltó la técnica en velocidad de los africanos. “La organización del equipo rival nos impidió meter balones, no encontramos conexión y a cada pérdida que ocasionábamos recibimos veloces contras, tuvieron ocasiones más peligrosas de lo que terminó siendo. Hemos sido superados por el rival en velocidad”, sostuvo, esperanzado en encontrar otras respuestas en el amistoso del martes ante Qatar.

“El partido de hoy nos muestra una realidad ante un equipo que en dos meses compite en un Mundial. Debemos seguir buscando fórmulas que nos den un juego que nos permita atacar con más claridad”, cerró el entrenador de Chile.