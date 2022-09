0 victorias, 0 goles: los registros de Eduardo Berizzo desde su llegada a la selección chilena

Este viernes, Chile cayó 2-0 ante Marruecos en el primer partido del equipo nacional en Europa durante la fecha FIFA de septiembre. La selección dirigida por Eduardo Berizzo fue ampliamente superada por el conjunto africano y el argentino aún no consigue ganar desde su llegada a La Roja.

Tras la salida de Martín Lasarte por la fallida clasificación a Qatar 2022, el “Toto” fue oficializado como seleccionador nacional el 26 de mayo de este año. Once días más tarde, el DT dirigió su primer partido en la derrota 2-0 frente a Corea del Sur en la gira asiática.

Desde entonces, Berizzo ha dirigido a La Roja en cuatro compromisos -todos de carácter amistoso- y acumula tres derrotas y un empate. El único encuentro en el que no cayó en el tiempo regular fue ante Ghana en la Copa Kirin, pero de todos modos el equipo chileno fue superado tras perder por 3-1 en penales.

Otra de las estadísticas que han marcado el trabajo de Eduardo Berizzo en la selección nacional tiene relación con la nula producción ofensiva. Al momento de su llegada, Chile llevaba dos partidos sin marcar goles, en los duelos ante Brasil y Uruguay por el cierre del camino a Qatar 2022. Ahora, La Roja acumula seis encuentros festejar una anotación.

En contraparte, la escuadra nacional ha encajado 6 goles en los 4 partidos dirigidos por Berizzo. Dos anotaciones fueron recibidas por Fernando De Paul (2-0 vs Corea del Sur), dos por Zacarías López (2-0 vs Túnez) y dos por Brayan Cortés (2-0 vs Marruecos). El único portero que finalizó con su valla imbatida fue Sebastián Pérez (0-0 vs Ghana).

El próximo partido de La Roja será ante Qatar, compromiso que se disputará en Viena, Austria. El duelo está programado para el martes 27 de septiembre desde las 16:00 horas de Chile, encuentro que podrás seguir con la transmisión en vivo de ADN Deportes.

Los partidos de Eduardo Berizzo al mando de La Roja