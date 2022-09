Este viernes, Chile cayó 2-0 ante Marruecos en el primer partido del equipo nacional en Europa durante la fecha FIFA de septiembre. La derrota en Barcelona no solo dejó otra caída en los registros de Eduardo Berizzo, sino que la selección chilena llegó a seis partidos sin marcar y Alexis Sánchez fue crítico respecto a esta situación.

En zona mixta, el “Niño Maravilla” fue consultado por la diferencia de nivel entre La Roja y la escuadra africana, que sí estará en el Mundial de Qatar 2022. “Hay pocos jugadores que están en Europa. Hay que ver las cosas cómo son y decirlas así, tener autocrítica. Estamos en un proceso y tenemos que mejorar”, manifestó el tocopillano.

En la misma línea, el futbolista de 33 años aseguró que Marruecos tuvo mayor intensidad y aseguró que Chile debe recuperar el vigor que tenía con Marcelo Bielsa. “Ellos fueron más intensos que nosotros. Chile tiene que mentalizarse en seguir creciendo y seguir con la intensidad que algún día tuvimos con Bielsa”, expresó.

Respecto a la falta de gol, Sánchez evidenció su molestia por ser el principal generador de jugadas de peligro y que sus compañeros no logren asistirlo a él. “Me habría gustado que me llegue un pase para definir la jugada yo. No siempre tengo que dar el pase yo”, declaró.

Por último, Alexis Sánchez se refirió a la ausencia de Mauricio Isla en la convocatoria. “Es grande y tienen que preguntarle a él. Cada uno tiene la responsabilidad de decir las cosas y tratar de aportar a la selección. Hay muchos jóvenes que están recién comenzando y hay que tratar de ayudarlos”, cerró.

El próximo partido de La Roja será ante Qatar, compromiso que se disputará en Viena, Austria. El duelo está programado para el martes 27 de septiembre desde las 16:00 horas de Chile, encuentro que podrás seguir con la transmisión en vivo de ADN Deportes.