Milenko Valenzuela, DT de Santiago Morning Femenino: “Es un honor que suene mi nombre para la selección chilena”

El desempeño de Chile en la Copa América Femenina tiene pendiendo de un hilo a José Letelier en la banca del equipo nacional, por lo cual ya han comenzado a sonar nombres para reemplazarlo y uno de éstos es Milenko Valenzuela.

Ya con pasado a nivel de divisiones inferiores con La Roja Femenina, el hoy DT de Santiago Morning suma bonos considerando que el elenco microbusero es líder invicto del Campeonato Nacional Femenino, con 12 triunfos en 12 fechas.

“Del 2019 que trabajo en el Grupo de Estudios Técnicos de Conmebol. Me toma de sorpresa. Es un honor que suene tu nombre, es el sueño de cada entrenador estar en la selección, pero antes que todo no me quiero candidatear yo sino respetar al técnico que está en esa posición, como José Letelier”, explicó Milenko Valenzuela en conversación con ADN Deportes.

Desde Colombia, valora el momento que lo tiene como un reputado especialista a nivel continental. “Quiero dar las gracias a Santiago Morning, es una institución muy competitiva. Me permiten tener cursos, el mes pasado estuve en Dubai por FIFA y este año ya estuve en Paraguay y ahora en Colombia por Conmebol. Es gracias a las jugadoras, por el gran nivel que mantienen, por la intensidad de los entrenamientos, y al club, que me permite salir a estas grandes experiencias”, planteó.

Milenko Valenzuela y su visión de La Roja Femenina

El entrenador de Santiago Morning expuso su experiencia al momento de evaluar una chance de suceder a José Letelier. “Estuve 9 años en la selección de formación, todas las jugadoras que están en la sub 17, sub 20 y en la adulta participaron en los procesos que yo inicié. Ser instructor Conmebol, dando charlas de fútbol femenino, y siendo consultor experto de FIFA, me da un curriculum amplio. Me encantaría a futuro tomar una selección nacional adulta, sería un honor“, recalcó.

“Chile tiene una gran cantidad de jugadoras jovenes y tiene todas las armas para clasificar en el repechaje, esté quien esté. Ya lo hizo una vez jugando un Mundial y unos Juegos Olímpicos, se puede mantener este nivel”, apuntó el técnico, quien pone los pies sobre la tierra entorno a su realidad con las microbuseras.

“Queremos todo este año: salir campeones invictos, llegar lo más lejos posible en Copa Libertadores. Es un ejemplo para potenciar el fútbol femenino en Chile”, cerró quien comanda al plantel que es líder del fútbol femenino nacional y con casi 800 minutos sin recibir goles.