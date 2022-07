La autocrítica de Christiane Endler pese al triunfo de Chile en penales: “Si queremos pelear el repechaje e ir al Mundial, no podemos jugar así”

Pese a ser protagonista en la tanda de penales que le permitió a Chile clasificar al repechaje mundialista a la Copa del Mundo Femenina 2023, Christiane Endler se expresó disconforme con el nivel del equipo nacional.

“Estoy contenta por el triunfo, pero con rabia porque no tendríamos que haber llegado solo hasta acá. Tenemos suerte, otra posibilidad de ir a un Mundial y lo tomaremos con la seriedad que corresponde”, recalcó en diálogo con Canal 13, junto con destacar la necesidad de un trabajo conjunto para incrementar el nivel tras terminar quintas en la Copa América Femenina.

“Necesitamos que nos acompañen, que nos den fuerza, que nos indiquen como hacerlo. Hay que mejorar y ser autocríticos todos, porque si queremos pelear el repechaje e ir al mundial, no podemos jugar así”, expresó Christiane Endler.

Christiane Endler y su nivel en Colombia

En cuanto a su rendimiento personal, la premio The Best a la mejor arquera del mundo asumió que no fue su mejor torneo. “Obviamente uno siempre quiere hacer lo mejor, pero creo que si bien en algunos partidos no estuve bien, no creo que pase por nosotras los resultados, no nos podemos conformar con lo conseguido hasta ahora”, explicó.

“Nnosotras queremos estar más arriba, queríamos estar en las semis, no cumplimos los objetivos que nos planteamos y tendremos que analizar todo lo que está pasando. No estoy contenta con la Copa América que hice“, recpnoció la portera del Olympique Lyon, que apuntó a una celebración mesurada.

“Hay que celebrar, terminamos un proceso largo, más que nada a las compañeras que dejaron todo, pero creemos que nos merecemos más que esto”, concluyó tras conseguir el paso a un repechaje que les permitiría lograr su segunda clasificación consecutiva a un Mundial Femenino.