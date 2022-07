José Letelier y su posible salida de la Roja Femenina: “Entiendo las críticas, pero sólo me enfoco en lo deportivo”

El técnico de la selección chilena femenina, José Letelier, anticipó en Armenia el choque del domingo donde su plantel deberá jugar ante Venezuela por el quinto lugar de la Copa América Femenina.

“Seguimos quedando con alternativa al repechaje al Mundial, hemos tenido un día más de descanso y haremos todo lo posible para lograr el resultado que necesitamos. Hemos dado vuelta la página, tenemos que esperar lo que viene hacia adelante”, comentó el DT de La Roja Femenina, que se refirió a los rumores de su posible salida del cargo ante el rendimiento del equipo en el certamen continental.

Centrándome en la selección, pienso en el partido de mañana. Lo demás son situaciones que no son nuevas en el mundo del fútbol, estas condicionado a críticas y cosas no tan buenas. Lo entiendo, pero sólo me enfoco en lo deportivo“, apuntó José Letelier, consciente de no haber cumplido las metas.

“Los pisos me los pongo como entrenador de la selección. Hay una federación a la que uno se debe, pero los objetivos me los he impuesto yo y eso no va a cambiar”, remarcó el “Pulpo”.

José Letelier y el duelo con Veneuela

El director técnico de La Roja Femenina valoró el mayor tiempo de recuperación para las jugadoras respecto del resto de partidos en la fase de grupos.

“Nos hemos centrado en la recuperación, buscando que las jugadoras lleguen con un estado de ánimo óptimo para un partido tan trascendental”, aseguró, aunque ya tiene una baja en el plantel luego que Valentina Navarrete arrojó positivo en el testeo de covid-19, como ha sido la tónica durante la participación nacional en Colombia.

Dificultad adicional a la oposición que les puede plantear Venezuela, rival que les ganó los dos amistosos previos a la Copa América Femenina. “Es un equipo potente, difícil, tuvimos una fecha FIFA con ellas antes de la Copa América. Buscaremos que sus fortalezas no nos generen muchas dificultades para buscar el repechaje“, reconoció Letelier.

El duelo de Chile y Venezuela está programado para las 20:00 horas de este domingo en Armenia y será transmisión de ADN Deportes.