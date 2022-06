Cristián Leiva valora el debut de Nayel Mehssatou en La Roja: “Me pareció bien lo que hizo, cumplió y puede ser una opción”

Cuando estuvo como parte de la sub 15 y sub 17 de La Roja, Cristián Leiva fue parte del proceso que permitió a Nayel Mehssatou ser considerado en la selección chilena para esta semana debutar oficialmente.

En conversación con Los Tenores, el “Flaco” valoró su desempeño ante Corea del Sur, partido en el que visitó por primera vez la camiseta del “equipo de todos” pudiendo haber escogido a Bélgica, su tierra de nacimiento, o Marruecos, la nacionalidad de su padre.

“Me pareció bien lo que hizo, cumplió. Puede ser una opción. Por un partido no se va a ganar el puesto o descartarlo, pero puede seguir sumando minutos en la selección chilena. Dependerá de si vamos al Mundial si se acelera o no su proceso”, apuntó Cristián Leiva respecto a Nayel Mehssatou.

Cristián Leiva y la integración de los “extranjeros” a La Roja

Quien estuvo en Deportes Iquique en su última experiencia como entrenador explicó cómo fue el proceso mediante el cual Nayel Mehssatou llegó a la selección chilena. “Estuvo en Quilin, lo nominó Hernán Caputto a un microciclo para un amistoso y se lesionó. Asumí tres meses después, me puse en contacto con él y estuve con Nayel en Madrid. Habla muy poco español y hubo un momento en que sus padres se asustaron en tomar la decisión. Traté de asesorarlos, era un niño que primero tenía que disfrutar. Les dije que se tomaran su tiempo”, recordó.

Además, hizo su reflexión en torno a cómo se da el proceso para que jugadores nacidos fuera del país pero con familiares chilenos se integren a los equipos más allá de la barrera idiomática, como lo reflejan los casos de Ben Brereton o Miiko Albornoz en La Roja.

“En Finlandia, fui con una sub 16. Estabamos concentrados con Suiza, Suecia y los locales, invitamos a jugadores del extranjero e hijos de chilenos y se sienten extraños porque no hablan el idioma. La mayoría son por la madre. Uno trata de amortiguar ese choque cultural y explicarles que ellos también son chilenos, que no se sientan apartados. Los jugadores lo acercaban en el camarín, con la talla también“, recordó Leiva.