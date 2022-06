“Rambo” Ramírez cargó contra Cagigao: “No entiendo que él esté como amo y señor de nuestra selección”

En la previa del debut de Eduardo Berizzo en la banca de la selección chilena, desde el fútbol nacional cayeron críticas sobre Francis Cagigao, gerente deportivo de La Roja.

Marcelo “Rambo” Ramírez, histórico arquero de Colo Colo y actual entrenador de Deportes Limache, mostró su molestia por la poca oportunidad que tiene un técnico chilenos para llegar a La Roja y apuntó al trabajo del español.

“Los tipos que toman las decisiones no sé por qué las toman. Por ejemplo, yo no entiendo que Cagigao esté en esta posición, casi como amo y señor de nuestra selección, haciendo una nómina antes de que llegue el técnico (Eduardo Berizzo), casi dando cátedra”, indicó el exportero en AS.

“En Chile hay gente capacitada y preparada. Lo que pasa es que les cuesta creer en lo nuestro. Nos cuesta querernos y valorarnos realmente. Entonces, yo creo que técnicos chilenos hay”, aseguró Ramírez en su respaldo a los estrategas nacionales.

Entre los nombres que el “Rambo” consideró para La Roja, mencionó a Gustavo Huerta, actual DT de Cobresal. “No veo por qué a un técnico como Huerta, de conocimiento, trayectoria, experiencia, y que ya estuvo en un Mundial, trabajando con Nelson Acosta, no le podría ir bien en la selección chilena”, afirmó

“Miguel Ramírez todavía no ha llegado a Colo Colo con todas las campañas que ha hecho. Un Mario Salas, que en su momento hizo una buena campaña en Colo Colo, y ahora está haciendo lo mismo en Huachipato… ¿Por qué no puede estar en la selección? Tiene un conocimiento acabado del medio”, agregó el exarquero.

Por último, dio su opinión por el arribo de Berizzo en Chile. “Estuvo en una etapa exitosa junto a Bielsa, así que tiene todas las posibilidades para que le vaya bien. Es un técnico que ya ha trabajado a nivel de selección. En este caso puntual, me parece una buena opción”, complementó.